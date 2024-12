Das muss der Marketing-Nachwuchs von morgen mitbringen

In der aktuellen Umfrage unter BVMC-Mitgliedern wollten wir wissen, welche Fähigkeit Marketing-Talente heute mitbringen müssen.

Tobias Bartenbach, Vorstand Bartenbach

„Marketing-Talente müssen – so banal es klingt – grundsätzlich Interesse an Kommunikation haben: Man sollte sich für die verschiedenen Kanäle begeistern können, auch für die, die man zurzeit nicht nutzt, und die Hintergründe (zum Beispiel Neuromarketing) spannend finden. Da hilft es, wenn man selbst ein kommunikativer, kreativer Mensch ist.

Tobias Bartenbach ist Mitglied im MC Mainz-Wiesbaden, Region Süd-West.

Vernetztes Arbeiten, also die Zusammenarbeit zwischen Abteilungen und Fachgebieten, wird immer wichtiger. Unabdingbar ist Anpassungsfähigkeit: an Trends und an Märkte. Ich wünsche mir bei Marketing-Talenten zudem Lernbereitschaft und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.“

Rena Bargsten, Geschäftsführerin mix GmbH

„Die Transformation in der Wirtschaft, speziell auch im Marketing, erfordern einen grundlegenden strukturellen Wandel – die Menschen erwarten selbstbestimmte, sinnstiftendes Arbeiten. Ein Basis-Wissen rund um die Themen KI und Nachhaltigkeit sind wesentlich, sowie die Bereitschaft für eine konstante Weiterbildung.

Rena Bargsten ist Mitglied im MC Hamburg, Region Nord.

Besonders wertvoll bleibt das richtige Verständnis für die Zielsetzung, das Produkt, das Angebot und den richtigen Prompt. ChatGPT selbst ist nicht kreativ – es mutet lediglich kreativ an, da es neue Verbindungen von gelernten Texten und bekannten Bildern kreiert.

Wichtige Faktoren sind der Faktencheck der KI-generierten Vorschläge, Konzepte, Kampagnen-Orchestrierung und ganz besonders die Fähigkeit zur Kreativität, zum eigenen Denken.“

Birgit Strack, Managerin Marketing/Kommunikation bei Mädler

„Marketer von heute müssen flexibel sein, um sich auf neue Themen und die Sprache der Kunden einzulassen – auch wenn sie nicht die eigene ist. Besonders im digitalen Bereich, bei Automatisierung und KI, sind Anpassungsfähigkeit und strategisches Denken gefordert.

Birgit Strack ist Mitglied im MC Düsseldorf, Region West.

Eine hohe Abstraktionsfähigkeit ist nötig, um komplexe Produkte präzise zu kommunizieren. Leidenschaft für die Marke und herausragende Kreativität, kombiniert mit Datenkompetenz machen sie zu innovativen und glaubwürdigen Impulsgebern.“