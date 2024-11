Vorbild Mittelständler 

In der aktuellen Umfrage unter BVMC-Mitgliedern wollten wir wissen, was große Marken vom Mittelstand lernen können?

Carsten Simons, CEO LivEye, MC Trier-Luxemburg/Region West:

Carsten Simons ist CEO von LivEye.

„LivEye ist Experte für mobile Videoüberwachungslösungen mit eigener Produktion und F&E Abteilung. Um als mittelständisches Unternehmen unsere Marken LivEye und NSTR nachhaltig zu stärken, setzen wir gezielt auf LinkedIn. Innerhalb eines Jahres konnten wir so unsere Sichtbarkeit erheblich steigern und den angestrebten Durchbruch erreichen. Die Plattform ermöglicht uns, durch exponentielle Netzwerkeffekte sowohl eine breite Reichweite zu erzielen als auch unsere Zielgruppe direkt anzusprechen. Dabei spielen unsere Mitarbeiter eine zentrale Rolle und tragen maßgeblich zum Brandbuilding bei, sodass wir uns positiv abheben.“

Roman Kaupert, Zepter und Krone, Marketing Club Berlin /Region Ost:

Roman Kaupert ist Kreativberater bei Zepter und Krone.

„Der Mittelstand verkörpert eine Bodenständigkeit und Nähe zum Kunden, die großen Marken oft abhandenkommt. Gerade in der Kreativwirtschaft, wo Authentizität und Individualität den Unterschied machen, zeigt sich, wie wertvoll das Verständnis für langfristige Kundenbeziehungen ist. Der Mittelstand lebt Flexibilität und Entscheidungsfreude, die große Unternehmen in ihrer komplexen Struktur oft vermissen lassen. Von dieser Kundennähe, der Agilität und dem Innovationsgeist – oft ohne riesige Werbebudgets – können große Marken lernen, wie sie Vertrauen und Identifikation nachhaltig aufbauen können.“

Patrick Schmieder CEO, Mein Lagerraum³, Marketing Club Dresden / Region Ost:

Patrick Schmieder ist CEO bei Mein Lagerraum³.

„Der Mittelstand versteht es, Kundenbeziehungen durch Nähe und Flexibilität zu stärken. Bei Mein Lagerraum³ setzen wir auf präzise Kundenanalysen und exzellenten Service, um solche Verbindungen zu schaffen. Unsere Erfahrung zeigt, dass erfolgreiche Markenentwicklung nicht allein auf großen Budgets basiert, sondern auf einem tiefen Verständnis der Zielgruppenbedürfnisse. Große Marken können vom Mittelstand lernen, dass Kundenorientierung und schnelle Anpassungsfähigkeit an den Markt und die Nutzerbedürfnisse entscheidende Faktoren für langfristige Erfolge sind.“

Daniel Kochann, Partner bei Esch. The Brand Consultants, MC Saar / Region Süd-West:

Daniel Kochann ist Partner bei Esch. The Brand Consultants.

„Für mich ist der wichtigste Punkt das Thema ‘Skin in the game’. In den häufig familiengeführten mittelständischen Unternehmen tragen Entscheidungsträger unmittelbar ein persönliches Risiko. Dies führt zu anderen (meist besseren) Entscheidungen, als wenn meine Handlungen lediglich Auswirkungen auf die Höhe meiner Bonuszahlungen haben. Der zweitwichtigste Punkt ist für mich die ‘Visibility’. Menschen in Konzernen fühlen sich häufig nicht gesehen. Im Mittelstand ist der eigene Wertbeitrag oft sichtbarer. Das erhöht die subjektiv empfundene Wertschätzung und damit auch Einsatzbereitschaft und Commitment.“