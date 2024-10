Vielfalt unter Führungskräften

In der aktuellen Umfrage unter BVMC-Mitgliedern wollten wir wissen, wie wichtig Führungskräfte mit diversem Background sind.

Peter Brawand, Vizepräsident BVMC

Peter Brawand ist im Vorstand des Marketing Clubs Hamburg. (©privat)

„Jeder guter Marketer und Werber interessiert sich für Menschen in all ihrer Vielfalt und Individualität. Denn Empathie ist die Grundvoraussetzung dafür, Menschen mit seiner Marke und Kommunikation auch wirklich zu erreichen. Eine gute Führungskraft sorgt dafür, dass sich diese Vielfalt auch im Führungskreis eines Unternehmens widerspiegelt. Denn Vielfalt und Diversity sind die natürliche Abbildung unserer heutigen Gesellschaft.



Dabei sind die individuellen Ansprüche an eine Marke oft viel ähnlicher, als es die persönlichen Lebensumstände vermuten lassen. Hier mehr die Gemeinsamkeiten zu sehen als das Trennende, das würde ich mir auch für unsere Gesellschaft wünschen.“

Urs E. Gattiker, Director bei DrKPI

Urs E. Gattiker ist Teil des Marketing Clubs Lago. (©nezzform)

„Diversity & Inclusion in Teams ist ein Pflichtprogramm. Die Berufswahl zeigt aber, dass einige Bildungsfelder geschlechtsspezifisch geprägt sind. Beispiel Schweiz 2022: im Bildungsfeld Ingenieurwesen und Technik lag der Frauenanteilbei 8% (1990: 4%) gegenüber 89% im Gesundheitswesen (1990: 95%).

Fazit: In Informatik oder Cybersecurity ist es tagtäglich eine Challenge, Kaderpositionen mit Frauen oder Minderheiten zu besetzen. Auch die Baubranche schafft kaum die 3 Prozent-Hürde für Frauen in der Ausbildung. Nichtsdestotrotz, Diversität in der Organisation verbessert Leistungen und Produktentwicklungen – und das branchenübergreifend!“

Gabriele Gräf, Geschäftsstelleninhaberin bei Von Poll Immobilien

„Führungskräfte mit diversem Background sind entscheidend, um alle Gruppen gleichberechtigt teilhaben zu lassen und authentisch unterschiedliche Zielgruppen zu erreichen. Unternehmen müssen Transparenz über den Anteil von Mitarbeitenden mit Migrationsgeschichte schaffen und aktiv Programme fördern, um Frauen in Führungspositionen zu bringen. Ebenso ist es wichtig, Männer zur Übernahme von Care-Arbeit zu motivieren, um eine faire Verteilung der Verantwortungen zu fördern.“