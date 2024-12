Das ist der neue Marketingchef bei Kia Europe

Pablo Martinez Masip ist ab Januar 2025 neuer Vice President of Product & Marketing bei Kia Europe. Wie aus einer Mitteilung des Unternehmens hervorgeht, berichtet er in seiner neuen Rolle an den ebenfalls neu ernannten COO Sjoerd Knipping.

Über 20 Jahre Erfahrung in der Automobilbranche

Masip bringt mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung in der Automobilbranche mit, unter anderem in führenden Positionen bei Mercedes-Benz, Ford und Chrysler. Seit 2010 ist er Teil von Kia, mit Zuständigkeiten unter anderem in den Bereichen Produktplanung, Preisgestaltung und Connected Services.

Zuletzt leitete Masip als Global Vice President of Customer Experience die weltweite Strategie von Kia im Bereich Kundenerlebnis, mit Fokus auf digitale Transformation und kundenorientierte Innovationen. Nach eigenen Angaben möchte sich die Automarke unter anderem mithilfe von Masips Ernennung in Europa als führender Anbieter von Elektromobilität und nachhaltigen Mobilitätslösungen etablieren.