Dafür geben die Deutschen ihre Geldgeschenke aus

Bargeld zählt zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken. Wofür es nach den Feiertagen ausgegeben wird, haben die Meinungsforscher*innen von Civey für den „Weihnachtsshopping Report 2024“ von Ebay Advertising genauer untersucht.

Ganz oben auf der post-weihnachtlichen Wunschliste steht die Finanzierung von geplanten Unternehmungen, wie zum Beispiel den nächsten Reisen (29 Prozent). Aber auch Kleidung, Schuhe und Sportartikel (21 Prozent), Bücher oder Zeitschriften (19 Prozent) sowie Elektronikartikel und Gadgets (15 Prozent) sollen von den Geldgeschenken gekauft werden.

Zielgruppen-Analyse: Jüngere setzen auf Erlebnisse, Männer auf Elektronik

Der Erlebnistrend ist bei jüngeren Menschen zwischen 18 und 29 Jahren am stärksten ausgeprägt. In dieser Zielgruppe planen 33 Prozent ihr geschenktes Weihnachtsgeld für Unternehmungen auszugeben. Bei den 30- bis 39-Jährigen (23 Prozent) sind Bücher oder Zeitschriften die Favoriten ihrer nachweihnachtlichen Shopping-Tour, die 40- bis 49-Jährigen (30 Prozent) wiederum wollen ihre Geldgeschenke vermehrt in Elektronikartikel und Gadgets (30 Prozent).

Während Männer (23 Prozent) ihr geschenktes Weihnachtsgeld für Elektronik-Artikel & Gadgets ausgeben wollen, planen Frauen (25 Prozent) vor allem den Kauf von Kleidung, Schuhen und Sportartikeln, die auch bei Familien mit Kindern (28 Prozent) hoch im Kurs stehen.

Für den „Weihnachtsshopping Report 2024“ wurden vom 16. bis 18. September 2.500 Konsument*innen ab 18 Jahren in Deutschland online befragt.