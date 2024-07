Cathrin Duppel berät künftig Marken

Cathrin Duppel kehrt nach dem Ende ihrer einjährigen Auszeit nicht auf die Unternehmensseite zurück. Stattdessen macht sich die frühere Marketingchefin von Rotkäppchen-Mumm selbstständig. „Nach einem Jahr voller inspirierender Erfahrungen während meines Sabbaticals und neuen Einblicken in die Zukunft des Marketings freue ich mich, die Gründung meiner eigenen Marketing- und Organisationsberatung ‚Die Marketing Architektin‘ bekannt zu geben“, kündigte Duppel in einem LinkedIn-Post an.

Die Marktingexpertin, die auch in der Jury des Marken-Awards sitzt, war in ihrer Karriere für verschiedene Konsumgüterunternehmen wie Procter & Gamble, L’Oréal und Storck tätig.

Intensive Auseinandersetzung mit KI

Sie habe sich während ihres Sabbaticals intensiv mit den Möglichkeiten der generativen KI auseinandergesetzt. „KI ersetzt uns nicht“, betont Duppel in einer Pressemitteilung. „Im Gegenteil – menschliches Know-how multipliziert die Qualität der mit der KI in Co-Creation erzielten Ergebnisse. Deshalb bin ich überzeugt, dass sich alle Marketers mit den Einsatzmöglichkeiten von KI in ihrem Tagesgeschäft beschäftigen müssen. Der Output ist umso besser, je mehr man selbst vom jeweiligen Thema versteht.“

Mit ihrer mehr als 20-jährigen Erfahrung in Markenführung, Marketingstrategie und beim Aufbau von Marketing-Funktionen will Duppel künftig Unternehmen dabei unterstützen, sich in einer schnell wandelnden Marktumgebung erfolgreich zu behaupten. Ihre Dienstleistungen umfassen Markt- und Wettbewerbsanalysen, Markenpositionierung, Innovationsmanagement, Prozess- und Strukturberatung sowie praxisorientierte Trainings in klassischem und modernem Marketing.

In unserer Rubrik „Brief an mein jüngeres Ich“ hat Cathrin Duppel 2023 Survival-Tipps für eine erfolgreiche Karriere gegeben. Lesen Sie hier.