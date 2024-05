Caroline Schmitt wird CSMO bei Dornbracht

Der Aufsichtsrat der Dornbracht AG & Co. KG hat am 15. Mai 2024 Caroline Schmitt als neue Chief Sales and Marketing Officer (CSMO) in den Vorstand des Iserlohner Armaturenherstellers berufen und damit den Vorstand wieder vervollständigt. Caroline Schmitt wird gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Stefan Gesing die Bereiche Sales und Marketing leiten. Nach dem Ausscheiden von Frank Offermanns als CSMO am 30. April 2024 konnte diese Führungsposition nun wieder neu besetzt werden.

Caroline Schmitt (45) bringt über 15 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen bei internationalen Unternehmen wie Mercedes-Benz, General Motors und Douglas mit. Sie hat in der Vergangenheit erfolgreich Marketingorganisationen in leistungsstarke Einheiten umgewandelt, die wesentlich zum Wachstum ihrer Unternehmen beigetragen haben. Zuletzt war sie als Chief Marketing Officer und Vorstandsmitglied bei Douglas für die globale Marketing- und Markenentwicklung verantwortlich.