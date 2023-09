Brief an mein jüngeres Ich, Folge 19: Yesica Ríos

Im Brief an sich selbst blicken bekannte Köpfe aus dem Marketing zurück. Heute: Yesica Ríos. Die CMO und Mitbegründerung von jobmatch.me spricht über den Mut zum Loslassen, Lebensfreude und positive Veränderungen.

Moin und hola, querida Yesi,

du wunderst dich sicher über die Begrüßung. Ja, dein älteres Ich lebt nun nicht mehr in Mexiko, sondern in der schönsten Stadt der Welt, in Hamburg. In den letzten Jahren ist viel passiert. Du hast zusammen mit deinem Mann neben der Familiengründung mit zwei Kids ein weiteres Baby auf die Welt gebracht: Jobmatch.me. Mit eurem Tech-Start-up veränderst du die Wertschätzung für Fachkräfte und machst das Bewerben easy und transparent. Du bist überzeugt, jede*r sollte den Job finden, den sie oder er liebt.

Zum Glück bist du ein „tough cookie“, denn der Weg ist nicht immer leicht. Die größte Schwierigkeit für dich macht die größte Erfüllung erst möglich: deine Entscheidung, den sicheren Konzernjob bei VW loszulassen und dich auf das Abenteuer Gründung einzulassen. Du fängst bei null an, trotz all deines Wissens und deiner Berufserfahrung als Diplom-Ingenieurin, niemand kennt dich, dazu die Sprachbarriere und die Bürokratie. Was dir helfen wird: der Mut, ergänzend Marketing zu studieren.

Yesica Ríos hat Mexico gegen Hamburg getauscht und mit www.jobmatch.me neu angefangen. (© jobmatch.me)

In den ersten Jahren bist du als Frau und Expat eine Exotin in der deutschen Tech-Start-up-Welt. Doch du lässt dich nicht unterkriegen und – neben dem Rückhalt durch deinen Mann und dein Team – triffst du auch auf immer mehr Gründerinnen. Deren Wertschätzung und der Austausch mit ihnen tragen dich. Und du selbst förderst ebenfalls Frauen in deinem Unternehmen und in der Businesswelt.

Was dir bei allen Herausforderungen noch hilft? Das Vertrauen in dich selbst und in die eigenen Ideen. Die mexikanische Lebensfreude. Vor allem aber die Fähigkeit, immer wieder eigene Grenzen zu überwinden. Es gibt keinen einfachen Weg, deine Träume und Visionen zu verwirklichen, aber denk an Mamas Leitspruch „If you can imagine it, you can do it“.

New Work wird ebenfalls helfen, es geht dir um die Vereinbarkeit von Familie und Arbeit, etwas, das du dir so sehr für deine Eltern gewünscht hast. Die Tech-Branche verändert sich im positiven Sinne, Frauen sind keine Rarität mehr und die technischen Innovationen erleichtern die Aufgaben, sie schaffen Freiraum für dich und dein Team. Ganz wichtig dafür: Vertrauen und Empowerment.

Vergiss nie: Glaub immer an dich and enjoy the ride!