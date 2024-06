Brief an mein jüngeres Ich, Folge 28: Manuela Holler

Im Brief an sich selbst blicken bekannte Köpfe aus dem Marketing zurück. Heute: Manuela Holler, Senior Director Marketing/E-Commerce bei Takko Fashion. Sie schreibt über den Willen zu Lernen und das Lösen von Rätseln.

Liebes jüngeres Ich,

du weißt gerade nicht wohin mit all der Energie. Du hast Freude, dich mit anderen auszutauschen und spielerisch die Welt zu entdecken, aber die Schule macht dir so gar keinen Spaß. Du siehst einfach nicht den Sinn darin, dich anzustrengen. Du fragst dich, wozu du all das Wissen später gebrauchen sollst.

In ein paar Jahren wirst du feststellen, dass Lernen nicht nur in der Schule stattfindet. Du wirst entdecken, wie viel Freude es macht, sich selbst weiterzubilden und neue Dinge zu entdecken. Du wirst Bücher lesen, Vorträge besuchen und Online-Kurse belegen. Du wirst lernen, weil du es willst, und nicht, weil du musst. Deine Neugierde wird dein Antrieb sein. Du wirst Fragen stellen, nach Antworten und neuen Herausforderungen suchen. Du wirst verstehen, dass Lernen ein nie endender Prozess ist, der dich dein Leben lang begleiten wird. Auf diesem Weg wirst du nicht allein sein. Du wirst immer wieder Menschen treffen, mit denen du diskutieren, lernen und wachsen kannst.

Menschen aus Leidenschaft inspirieren

Du wirst so im Laufe deines Lebens eine Leidenschaft dafür entdecken, andere Menschen zu inspirieren, zu entwickeln und zu motivieren. Du wirst erkennen, dass es eine große Freude ist, anderen zu helfen, ihr volles Potenzial zu entfalten.

Was ich sonst noch tue? Immer noch sehr viele Rätsel lösen. Etwas andere als die, die du gerade so gerne löst. Dort wo ich arbeite, gibt es sehr viele davon – quasi jeden Tag. Manche sind einfach, andere sehr schwierig. Ich löse sie meistens nicht allein. In der Gruppe macht das auch mehr Spaß. Nur wenn jemand nicht fair mitspielt oder das Rätsel einfach zu schwer ist, dann muss ich eingreifen.

Du wirst auch lernen, dass es wichtig ist, beharrlich zu bleiben und hinter deinen Ideen und Meinungen zu stehen, auch wenn du auf Widerstände stößt. Es wird Menschen geben, die deine Meinung nicht teilen, aber das ist okay.

Das Wichtigste ist, dass du du selbst bleibst. Folge deinem Herzen und deinen Träumen. Du wirst es schaffen!

Dein älteres Ich

P.S. Vergiss nicht, Spaß zu haben! Das Leben ist zu kurz, um es nur mit Lernen und Arbeiten zu verbringen. Nimm dir Zeit für die Dinge, die dir Freude bereiten.

Alle bisher erschienen Folgen der Serie „Brief an“ lesen Sie hier.