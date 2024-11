Bofrost: Philipp Hohmann neuer Marketingchef

Philipp Hohmann ist seit dem 1. November neuer Marketingchef von Bofrost. Das geht aus einem Post von Hohmann auf LinkedIn hervor. Bei dem Tiefkühlkostanbieter ist er nun Bereichsleiter Marketing und E-Commerce sowie Mitglied des Management-Teams.

Zuletzt war Hohmann sieben Jahre lang bei der Rewe Group tätig und dort seit Mitte 2020 Head of Brand & E-Commerce-Marketing. Gestartet war Homann unter anderem als Account Manager bei Aegis Media, Junior Brand Manager Crunchips bei Lorenz Snack World, Senior Category Manager bei L’Oreal und als Head of Brand Management beim Spirituosenhersteller Pernod Ricard.

Bofrost ist ein Direktvertreiber von Tiefkühlkost und nach eigenen Angaben aktuell in 254 Niederlassungen in elf europäischen Ländern tätig. Gegründet wurde das Unternehmen 1966 von Josef H. Boquoi im niederrheinischen Issum; der Unternehmenssitz ist in Straelen am Niederrhein.