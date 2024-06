Alma Lipa wird Marketingchefin für L’Oréal DACH

Zum 1. August 2024 gibt es einen Wechsel in der Geschäftsführung von L’Oréal DACH: Alma Lipa tritt als CDMO die Nachfolge von Anna Weste an, die wiederum als General Manager in das Headquarter von L’Oréal Nordics nach Kopenhagen wechselt und dort in Zukunft das Business aller L’Oréal Divisionen in Skandinavien verantwortet. Sie war seit 2023 als CDMO in Düsseldorf tätig, davor für das Konsumgütergeschäft von L’Oréal im DACH Markt zuständig. Alma Lipa, aktuell Zone Europe Brand General Manager für die Marke L’Oréal Paris, steuert damit ab Sommer das digitale Geschäft und die Marketingaktivitäten im größten europäischen Markt der L’Oréal Gruppe.

„Wir freuen uns sehr, Alma Lipa wieder zurück in ihrem Heimatmarkt begrüßen zu dürfen. Alma hat in ihrer langjährigen L’Oréal Karriere mehrere Marken äußerst erfolgreich geführt, dies immer mit einer strategischen Wachstums- und Transformationsagenda“, wird dJean-Christophe Letellier, der designierte General Manager L’Oréal DACH, in einer entsprechenden Mitteilung zitiert. „Sie verfügt über eine beeindruckende Expertise in den Bereichen Brand Management, E-Commerce und Advocacy-Marketing, welche sie in den letzten Jahren in unseren europäischen Märkten unter Beweis stellen konnte.“

Die 45-Jährige begann ihre Karriere bei L’Oréal vor 18 Jahren im deutschen Marketing Team. Danach folgte eine multifunktionale und bereichsübergreifende Laufbahn im Brand Management sowie im Vertrieb der Konsumgüterdivision bevor ihr die disruptive Markteinführung der Marke Urban Decay in der Luxusdivision in Deutschland anvertraut wurde. Kurz darauf erfolgte die Beförderung als General Manager der Luxusmarken Biotherm, Helena Rubinstein und Kiehl’s, sowie später die Leitung der Marke L’Oréal Paris für Deutschland und Österreich. Im September 2022 wurde sie zum Brand Manager Europe im Headquarter in Paris ernannt und leitet seitdem die Marke für das Europageschäft.