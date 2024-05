Thorsten Kapp wird neuer Marketingleiter bei Epson Deutschland. In dieser Position soll Kapp die Marketingaktionen von Epson für die DACH-Region steuern.

Thorsten Kapp wechselt von Ubisoft zu Epson. Er löst damit Sascha Surbach als Marketingleiter ab, der die Abteilung zusätzlich zu seiner Funktion als Head of E-Marketing EMEAR interimsweise geführt hatte.

Kapp kommt von Ubisoft, wo er 25 Jahre lang das Brandmarketing DACH sowie die Gamescom-Messen geleitet hat. Bei Epson wird er laut Unternehmensangaben die Marketingaktionen für die Region DACH entwickeln, koordinieren und realisieren. Unterstützt werde er dabei durch die Teams Channelmarketing B2B, Channelmarketing B2C sowie PR & Social Media.

„Epson ist ein attraktiver, in vielen interessanten Bereichen tätiger Technologiekonzern und findet seine Kunden dank einer Vielzahl effizienter, nachhaltiger Lösungen in allen Branchen und Bereichen“, wird Kapp in einer entsprechenden Mitteilung zitiert. „Die große Diversität von Epson bietet ein breites und spannendes Wirkungsfeld, auf dem ich meine Erfahrungen und Fähigkeiten bestens einsetzen kann. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und eine enge, erfolgreiche Zusammenarbeit mit meinen und den anderen Teams.“