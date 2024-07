4+1 Dinge, die einen Prompt perfekt machen

Wohin die Reise mit der KI geht, ist noch nicht ganz klar. Sicher ist aber: KI wird nicht einfach so wieder verschwinden. Prompten wird für immer mehr Unternehmen auch im Marketing wichtig. Was braucht ein guter Prompt?

Werbefilme erstellen, Echtzeitoptimierung von Kampagnen und Texterstellung: In vielen Bereichen unterstützt die Künstliche Intelligenz im Marketing. In unserer Interview-Serie „KI im Marketing“ berichten CMOs davon, welche Gefahren sich hier verbergen oder welche Chancen sich ergeben. Klar ist für alle: KI wird nicht einfach so wieder verschwinden.

Richtiges Prompten, also der KI Anweisungen zu geben, ist eine Fähigkeit, die auch für Marken und Unternehmen immer wichtiger wird. Mit diesen einfachen Tipps kann der Marketingprompt gelingen:

1. Handlungsorientierte Verben im Prompt

Mit handlungsorientierten Verben kann man der KI klarmachen, was sie tun soll. Formulierungen im Imperativ wie „Erkläre“, „Beschreibe“ oder „Vergleiche“ geben klare Anweisungen. Solche Verben lenken die KI zu spezifischen Aktionen. So werden Antworten präziser und treffen eher die eigenen Erwartungen.

Unser SEO-Experte würde zum Beispiel nicht schreiben:

Welche relevante Fokus-Keyphrase würdest du für einen Artikel zum Thema KI im Marketing bei Kosmetikmarken verwenden?

Besser ist hier:

Finde eine relevante Fokus-Keyphrase für einen Blog-Eintrag zum Thema KI im Marketing bei Kosmetikmarken.

2. Rolle zuweisen und präzise formulieren

Damit eine KI optimal antworten kann, sollten man sie in eine spezifische Rolle versetzen. So liefert sie passendere und zielgerichtete Antworten. Zum Beispiel könnte man schreiben: Du bist ein Experte im Bereich SEO.

Auch Klarheit und Präzision in den Anfragen sind essentiell. Präzise Anfragen zu stellen, bedeutet dabei nicht, möglichst viele Infos für die Anfrage in einen Satz zu bringen. Lange, verschachtelte Sätze zu vermeiden, macht es Chat GPT und Co. einfacher, den Kern einer Anfrage zu erkennen. So muss man Fragen im Nachhinein nicht noch einmal nachschärfen und kann einiges an Zeit sparen.

So eine Anfrage ist zum Beispiel eher nicht zu empfehlen:

Kannst du mir bitte eine Fokus-Keyphrase vorschlagen, die optimal im Blog-Eintrag über KI im Marketing bei Kosmetikmarken verteilt werden kann und gleichzeitig eine hohe Klickrate im deutschsprachigen erzielt, dabei sowohl die Integration von physischen und digitalen Verkaufskanälen bei Kosmetikmarken betont, als auch die Effizienz der Omnichannel-Marketingstrategien hervorhebt, indem sie die Herausforderungen bei der Datenkonsolidierung und der Koordination von Marketingaktivitäten über verschiedene Plattformen adressiert.

Ein besseres Prompt wäre stattdessen:

Empfiehl mir bitte eine Fokus-Keyphrase, die gut in einen Blog-Eintrag über KI im Marketing bei Kosmetikmarken passen würde. Die Keyphrase sollte im deutschsprachigen Raum eine hohe Klickzahl erzielen und gleichmäßig über den Text verteilbar sein. Optimalerweise sollte die Keyphrase betonen, wie Kosmetikmarken physische und digitale Verkaufskanäle kombinieren und die Effizienz ihrer Marketingstrategien steigern können. Außerdem sollte die Keyphrase helfen, die Herausforderungen bei der Datenverwaltung und der Koordination von Marketingaktivitäten über verschiedene Plattformen zu erklären.

3. Kontext zur Anfrage liefern

Je mehr Hintergrundinformationen und relevante Details Sie der KI liefern, desto besser kann diese Ihre Anfrage verstehen. Der Kontext minimiert das Risiko von Missverständnissen. Wenn die KI den größeren Rahmen kennt, sind die Antworten oft genauer und relevanter.

Man könnte im Prompt zum Beispiel erwähnen, welche Aufgabe genau die Rolle der KI ausführen möchte, aus welchem Grund oder in welchem Rahmen dies geschehen soll:

Du bist ein Experte für suchmaschinenoptimiertes Texting und schreibst Texte für die Webseite einer Kosmetikmarke. Nun möchtest du einen Text schreiben zu KI im Marketing bei [Kosmetikmarke]. Empfiehl eine Fokus-Keyphrase, die […].

4. Gewünschtes Ergebnis im Prompt definieren

Geben Sie klar an, welches Ergebnis die KI abliefern soll. Das schließt zum Beispiel die gewünschte Länge der Antwort ein. Ohne klare Anweisungen könnte die Antwort zu kurz oder zu lang ausfallen bzw. nicht in der gewünschten Form ausgegeben werden. Dann müssten Sie neu prompten. Das frustriert und braucht Zeit.

Geeignete Formulierungen im Prompt könnten so lauten:

Die Fokus-Keyphrase darf bis zu drei Wörter umfassen und nicht mehr als 20 Zeichen lang sein. Die Wörter können deutschsprachig oder englischsprachig sein. Liefere mir 5 Vorschläge!

Damit würde ein geeigneter Prompt insgesamt vielleicht so klingen:

+1: Antworten hinterfragen und überprüfen

Wir haben diesen Prompt versuchshalber selbst bei Chat GPT eingegeben. Die KI antwortet hier wie folgt:

Diese Antworten sollten hinterfragt werden und bei Unklarheiten nachgefragt. Die erste Antwort auf einen Prompt kann oft nur ein Ausgangspunkt sein. Hier könnte man zum Beispiel händisch mit bestimmten Tools das Suchvolumen der vorgeschlagenen Keyphrases überprüfen und sie anschließend selbst ein wenig umformulieren.