Mehr als ChatGPT: KI als Gamechanger im Handel

Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht über die „KI-Revolution“ lesen. Gemeint ist damit meist die generative KI wie ChatGPT, Midjourney oder Aleph Alpha. Hier tun sich zwar gerade für den Handel faszinierende neue Chancen. Es wäre jedoch fahrlässig, solche Anwendungen mit KI als Ganzem gleichzusetzen. Denn auch dies- und jenseits von ChatGPT gibt es starke KI-gestützte Anwendungsfelder, die die Risiken im Handel senken und den ROI erhöhen – oft sogar mit höherer Wertschöpfung.

Einsatz generativer und analytischer KI im Handel

So werden generative KI-Lösungen in der Regel für die Erstellung von Inhalten angewandt: vom Produkttext bis zum Werbevideo, von der Landing Page bis zum Servicedialog. Mit der richtigen Prompting-Strategie lassen sich sehr ansprechende Ergebnisse erzielen. So kann Künstliche Intelligenz die Content-Produktion wesentlich beschleunigen und die Kosten in der Kreation erheblich senken.

Analytische KI findet man dagegen bei erfolgreichen Händlern primär in der Steuerung. Anders als generative KI ist sie in der Regel „explainable“. Sie kann also ihre Aussagen begründen und ihre Quellen offenlegen, bleibt stets bei den Fakten und beherrscht auch komplexe Berechnungen zuverlässig. Typische Cases sind Absatzprognosen, Sortimentsempfehlungen, Kundensegmentierung und die Ermittlung des optimalen Kanalmixes, inklusive der besten Zeiten für die Ansprache.

Auf die Berechnungen und Empfehlungen der analytischen KI lassen sich optimal KI-Lösungen der Robotic Process Automation (RPA) aufsetzen. Diese automatisieren und optimieren komplette Geschäftsprozesse. Beispiele sind selbstständige Bestellung und Disposition, automatische Auftragsbearbeitung oder eine autonome Buchung von Werbemaßnahmen.

Ökosystem KI revolutioniert Omnichannel

Tritt man also einen Schritt zurück und blickt auf die gesamte KI-Landschaft, erkennt man die Umrisse eines künftigen Ökosystems. Für den Handel kann dieses einen wahren Gamechanger in herausfordernden Zeiten darstellen:

Analytische KI identifiziert die Marktchancen auf Produkt-, Kanal-, Kunden-, Orts- und Zeitebene und empfiehlt auf dieser Basis den optimalen Mix.

Generative KI erstellt für die erkannten Produkttrends, Erfolgstreiber, Zielgruppen und Formate überzeugende Text- und Bildinhalte inklusive „naturnaher“ Chatbots.

RPA automatisiert mit den Kriterien und Empfehlungen der analytischen KI und den Inhalten der generativen KI die Geschäftsprozesse vom Einkauf über die Auftragsbearbeitung bis in die Werbeschaltungen.

Im Zusammenspiel der verschiedenen Arten von KI entsteht ein System, das die Sortimente und Bestände optimiert, die Bearbeitungs- und Lieferzeiten verkürzt und den Marketing-ROI deutlich steigert. Eine starke Zukunft für den Handel – für die aber die Werkzeuge im KI-Koffer zielgerichtet zusammenarbeiten müssen, statt den Fokus zu eng auf den Hype der Stunde zu legen.