Nicht nur die BVG kann Viral-Hits: S-Bahn Hamburg begeistert mit privatem Zug-Konzert

Ein kleines Weihnachtskonzert in der S-Bahn gefällig? Die S-Bahn Hamburg lud einige Fahrgäste zu einem „Secret Gig“ in einen Sonderzug ein, verloste Tickets dafür im Vorfeld. „Unsere Ticket-Gewinner wussten im Vorfeld, dass sie ein Konzert besuchen, jedoch nicht, wo dieser musikalische Abend stattfindet. Es waren also wirklich nur Menschen dabei, die unseren Künstlern in diesem Moment gerne zuhören und sich mitreißen lassen wollten“, kommentiert das Unternehmen auf der Facebook-Seite. So saßen die Gäste gemütlich in der Bahn mit Glühwein in der Hand und wurden überrascht, als plötzlich die Musiker anfingen zu spielen:

Super erfolgreich: Nach nur 17 Stunden

Die Indie-Folk-Band heißt You&Me und wurde 2015 in Braunschweig gegründet. Bis jetzt wurde das Video schon über 500.000 Mal aufgerufen und hat 1700 Mal geteilt – und das innerhalb von 17 Stunden nach Veröffentlichung.

Partner der ganzen Aktion war SofaConcerts, eine Plattform für Wohnzimmerkonzerte und Live-Musik, die es schafft Künstler und Zuhörer in einem Wohnzimmer zusammenzubringen. Die Produktion übernahm Merijula Media House. Dieses wurde 2016 von Julian Schmitz, Direktor, Produzent und Mitbegründer der Lifestyle-Marke merijula ​​freedom wear gegründet. Sie konzentrieren sich vor allem auf Outdoor-Videos, Reisen, innovative Konzepte und produzierten schon für Billyboy oder die Elbphilharmonie. Idee und Konzept wiederum kommen von Geheimtipp Media. Sie sind auch verantwortlich für die Seite Geheimtipp Hamburg. Geheimtipp Hamburg ist heute viel mehr als nur ein digitales Stadtmagazin und eine Szene-Plattform: So entwickeln die Gründer Patrick Kosmala und Jan Traupe auch Konzepte für große Marken.



BVG drehte 2017 mehrere Viralhits mit Jung von Matt

In Berlin erkannte man das Potenzial von witzigen Musik-Clips als Erstes. Die BVG brachte im Sommer die „BVG-Arie“, eine Neuinterpretation von Mozarts Zauberflöte, heraus und im November einen Film der an die 80er erinnert, unterlegt mit dem Song „Ohne uns“ – eine Neuinterpretation des Songs „Ohne dich (schlaf ich heute Nacht nicht ein)“ der Münchener Freiheit.