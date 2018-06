Abmahnwellen gegen Influencer und Blogger: Warum plötzlich alles als Anzeige gekennzeichnet werden muss

Von

Vanessa Blumenthal ist sauer. Genauso wie Bloggerin Vreni Frost. In den letzten Tagen ging es auf Instagram nur um ein Thema: Abmahnungen. Die beiden, selbst von Urteilen gegen sie betroffen, wollen endlich aufmerksam machen, auf die Missstände bei der Werbekennzeichnung auf Instagram.

Egal ob persönliche Empfehlungen, Verlinkung von Freunden oder sonstiges: Zurzeit wird in der Welt der Influencer alles als Anzeige oder Werbung gekennzeichnet.

Influencer kennzeichnen derzeit alles als Werbung

Influencer bekommen nicht nur Produkte kostenlos zugeschickt, sie kaufen tatsächlich auch selbst Artikel. Dieser Unterschied wird gerade bei Instagram nicht mehr ganz klar. Denn: Den Unterschied zwischen einem echten Beitrag und einem Beitrag gegen Leistung können User kaum noch klar erkennen. Denn zurzeit ist alles mit Werbung gekennzeichnet. Schuld daran ist das Urteil gegen Bloggerin Vreni Frost und andere Influencer, die ihre Fälle in ihren Stories austauschen:

Abmahnung trotz selbstgekaufter Produkte

Vreni Frost musste dies vor kurzem am eigenen Leib erfahren. Sie postete ein Luftballon-Foto, verlinkte Marken und Online-Shops. Die Bloggerin argumentierte jedoch, es handele sich nicht um Werbung, weil sie für die Posts nicht von den jeweiligen Firmen bezahlt werde. Der Verband Sozialer Wettbewerb, ein Verein der gegen unlauteren Wettbewerb vorgeht, sah das allerdings anders und sendete eine Abmahnung. Frost verstand die Welt nicht mehr. Für sie galt die Regel: Alle bezahlten Partnerschaften muss sie als Werbung kennzeichnen, wie sie es auch in den letzten Jahren getan hatte. Im Prozess am Berliner Landgericht musste Frost jedoch eine Niederlage einstecken. Das Gericht entschied: Markiert die Bloggerin Marken auf ihren Instagram-Bildern, muss sie den Post als Werbung kennzeichnen.

„Jetzt kommen wir zu dem Punkt, der mich am meisten bei dieser Geschichte interessiert: Was bringt es, wenn wir nun alles kennzeichnen? Denn hier lauern schon wieder rechtliche Fallen auf uns“, erklärt Influencerin Vanessa Blumenthal in ihrer Instagram-Story. Seit Tagen spricht sie das Thema immer wieder an, um andere Influencer vor der Abmahnfalle zu schützen. „Nehmen wir ein Beispiel: Ich trage ein Shirt, wo Levis drauf steht. Levis kennt mich gar nicht und die finden meinen Account sowieso total doof. Jetzt schreib ich drüber, das es sich um Werbung handelt. Das heißt ich erwecke den Anschein, ich würde mit Levis kooperieren. Die finden das aber unlustig, wollen nicht mit mir in Zusammenhang gebracht werden. Jetzt schicken die mir eine Abmahnung und wollen noch Schadensersatz haben, weil ich ihrem Image geschadet habe.“ Es ist nur ein Beispiel, zeigt aber die ganze Misere, in denen die Influencer und Blogger in ganz Deutschland stecken (Anmerkung d. Redaktion: Solche Fälle, in denen Unternehmen Influencer abgemahnt haben, sind bis jetzt noch nicht vorgekommen. Mehr zu diesem Thema morgen, Dienstag, 26.6., hier bei asw online).

Das Problem an der ganzen Sache ist eindeutig

Influencer müssen zurzeit selbst ihre Freunde als Anzeige kennzeichnen und auch Produkte, die selbstgekauft sind, benötigen ein Etikett. Sonst gibt es Mahnschreiben von Organisationen: Davon gibt es Hunderte in Deutschland, von denen jeder Verein andere Regeln hat. Zusätzlich entscheidet jedes Bundesland unterschiedlich. So klingen die Namen der Organisationen, zum Beispiel „Verband sozialer Wettbewerb“, als ginge es ihnen nur um den Schutz am Konsumenten, man könnte sie aber auch als Abmahnvereine betiteln.

Die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs (Wettbewerbszentrale) gilt neben der Landesmedienanstalt als einzige Instanz der deutschen Wirtschaft, die zur Verfolgung wirklich gravierender Wettbewerbsverstöße schon seit 1913 ihren Job macht und als Selbstkontrollorgan geschaffen wurde. Vergangenes Jahr gaben sie einen Leitfaden für Influencer Marketing heraus. Was sofort auffällt: Oft wird mit Worten wie „könnte“, „sollte genügen“ formuliert. Sicher scheint sich also keiner genau zu sein, wie Werbung in der Timeline und in den Stories gekennzeichnet werden muss. Dazu wird deutlich: Eine aktuelle Version aus 2018 liegt noch nicht vor, auch das Erklär-Video ist bereits zwei Jahre alt:

Leitfaden der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs

Müssen werbliche Bilder ohne Text auch gekennzeichnet werden?

Natürlich gibt es die Möglichkeit, Bilder und Videos auch ohne Text zu posten. Wenn der geplante Beitrag einen kommerziellen Hintergrund hat, ist es auch erforderlich, dass der Werbecharakter erkennbar ist. Deshalb sollte der Werbehinweis deutlich auf dem Bild bzw. am Anfang des Videos zu finden sein.

Ist auch eine Platzierung innerhalb mehrerer Hashtags bzw. innerhalb einer Hashtagwolke zulässig?

Unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des OLG Celle13 reicht eine Kennzeichnung innerhalb mehrerer Hashtags (z.B. auch schon an zweiter Stelle) zumindest am Ende eines Beitrages nicht aus. Anders könnte sich folgender Fall verhalten: „#Werbung“ wird als erster Hashtag und direkt zu Beginn des textlichen Beitrages gesetzt. Dies könnte genügen, auch wenn weitere Hashtags unmittelbar folgen. Auch diese Frage bleibt der Entscheidung der Gerichte vorbehalten.

Gelten die Kennzeichnungspflichten auch bei Instagram Stories?

Beim Einsatz von Instagram Stories gilt gleiches wie für sonstige Instagram Postings: Auch in den Stories, sei es durch das Hinzufügen von Bildern oder auch kurzer Videos, ist Wettbewerbsrecht zu beachten. Die Tatsache, dass die Stories nach 24 Stunden nicht mehr abrufbar ist bzw. „verschwindet“, ändert nichts an der Gefahr für den Influencer oder das beauftragende Unternehmen: Ein dokumentierter Verstoß gegen die Kennzeichnungspflicht kann auch bis zu 6 Monate später noch rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. 14 Deshalb ist es wichtig, auch in den Stories mit einem deutlichen, unmissverständlichen Hinweis zu kennzeichnen. Dieser sollte sich unserer Auffassung nach auch graphisch abheben, darf nicht kontrastlos gegenüber den übrigen Inhalten verschwinden oder z.B. durch den Profilnamen abgedeckt werden. Eine weitere Besonderheit der Stories besteht darin, dass man variable Schriftgrößen im Text verwenden kann. Für die Kennzeichnung hat das zu Folge, dass man eine mindestens gleich große Schriftgröße wie für den übrigen Text verwenden sollte.

Worauf müssen Influencer nun achten? Sollte man Hashtags bei eigens gekauften Artikeln meiden? Wie beweist man, dass Produkte selbstgekauft sind? All das beantworten Anwälte und Verbände der absatzwirtschaft am Dienstag, 26.6.