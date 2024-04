Fünf neue Gesichter im Young Board des GWA

Ende 2021 hat der GWA einen Nachwuchsbeirat ins Leben gerufen, um die Anliegen der jungen Generation zu fördern. Nun wird das Young Board in weiten Teilen neu besetzt. Die Führung übernimmt allerdings ein Gründungsmitglied.

Der Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA hat fünf junge Talente für die kommenden zwei Jahre ins GWA Young Board berufen. Das teilte der Branchenverband am Donnerstag mit. Das Gremium fungiert als Beitrat für den Verbandsvorstand um die GWA-Präsidentin Larissa Pohl und als Sprachrohr der jungen Generation im Verband.

Die neuen Mitglieder sind Ophelia Dartey (DDB Germany), Magdalena Horejs (Scholz & Friends), Jonas Kratz (Ressourcenmangel), Geena Schindler (Palmer Hargreaves) und Maylin Vural (Segmenta). Aissu Diallo (Butter), die bereits in der letzten Legislaturperiode ab Ende 2021 zu den Gründungsmitgliedern des Young Board gehörte, übernimmt den Vorsitz und die Sprecherrolle in Richtung GWA-Vorstand, heißt es in der Mitteilung.

Sprachrohr der jungen Generation



Als Sprachrohr der jungen Generation im GWA unterstützt das Young Board die Nachwuchsformate des Branchenverbandes und soll sich zudem in den Bereichen Diversity, New Work und Nachhaltigkeit engagieren. Dabei sei auch eine enge Zusammenarbeit mit der SQUAD-Community geplant, in der sich junge Mitarbeitende aus GWA-Agenturen austauschen und vernetzen.

„Wir möchten die Erfolge der ersten Amtszeit nicht nur fortführen, sondern auf ihnen aufbauen. Mit unserem Engagement wollen wir sicherstellen, dass die Anliegen und Ideen der jungen Generation nicht nur gehört, sondern auch umgesetzt werden“, wird Aissu Diallo in der Mitteilung zitiert. „Ich freue mich auf einen lebhaften Austausch mit den besten jungen Köpfen“, so GWA-Vorstand Jan-Philipp Jahn (McCann Germany). Die neue Besetzung werde wichtige Themen, Ideen und Anregungen der nachwachsenden Generation an den GWA-Vorstand und alle Mitgliedsagenturen geben können.

Der Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA wurde 1952 als Gesellschaft Werbeagenturen gegründet und führt seit 2002 den heutigen Namen. Der GWA bezeichnet sich selbst als führenden Agenturverband und spricht für rund 150 Mitglieder aus der Agenturbranche gegenüber Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit.