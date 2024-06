“Wir werden den Audiomarkt weiterentwickeln” 

Herr Thölen, Herr Mölling, bitte fassen Sie Ihre ersten 99 Tage als Co-CEOs bei RMS in einem Satz zusammen.

Sven Thölen (ST): Mein Rollenwechsel vom RadioNRW-Geschäftsführer zum Vermarkter-CEO ist gut gelungen – dank des motivierten RMS-Teams und unserer aufgeschlossenen Gesellschafter.

Stefan Mölling (SM): In einem Wort: intensiv! Selten hatte ich in so kurzer Zeit so viele Begegnungen mit Marktpartner*innen auf Kunden- und Agenturseite sowie bei unseren Senderpartnern.

Welchen Eindruck haben Sie in den ersten Wochen vom Unternehmen gewonnen?

ST: RMS ist der unangefochtene Markt- und Innovationsführer im Audiowerbemarkt, mit einem engagierten Team und einer klaren Vision für die Zukunft – für Werbungtreibenden, Agenturen und unsere Publisher.

SM: So engagiert das RMS-Team in der Marktbearbeitung unterwegs ist, so leidenschaftlich machen unsere Sender Radioprogramme, kuratieren Journalist*innen Nachrichten und bieten Morningshow-Teams ihren Hörer*innen einen guten Start in den Tag.

Was hat Sie dabei am meisten überrascht?

ST: Die schnelle Anpassungsfähigkeit des Teams an eine neue Führung und die hohe Bereitschaft, Bekanntes neu zu denken.

SM: Dass die Leidenschaft des gesamten Teams für das Medium Audio noch größer ist, als ich erwartet hatte.

Mit welcher Hürde hatten Sie so nicht gerechnet?

SM: Dass unsere Antrittsbesuche in den ersten Wochen so stark von diversen Streiks auf der Schiene und in der Luft geprägt sein würden.

Wie unterscheidet sich die Unternehmenskultur bei RMS von der an Ihren früheren Wirkungsstätten?

ST: Die Unternehmenskultur bei RMS ist geprägt von Gemeinschaftssinn und einer offenen Kommunikationskultur.

SM: Bei RMS habe ich eine Mischung aus Kreativität, Innovation und einem großen Vertrauen vorgefunden, sich auf Neues einzulassen.

Was waren Ihre ersten Veränderungsmaßnahmen?

ST: Wir haben für die interne Kommunikation einen Podcast gestartet.

SM: Unter dem Motto „Ask me anything“ informieren wir darin über alle strategisch relevanten Themen, ordnen ein, geben Kontext.

Welche weiteren Pläne haben Sie für das Unternehmen RMS?

ST: Wir werden den Audiomarkt weiterentwickeln – für Werbungtreibende, Agenturen und unsere Publisher – und unseren Werbemarktanteil als Gattung ausbauen.

Was waren auf diesem Weg die ersten konkreten Schritte?

SM: Sowohl im Bestandskunden- als auch im Neukundengeschäft haben wir uns für dieses Jahr ehrgeizige Ziele gesetzt und durch intensive Marktbearbeitung bereits einige Erfolge erzielt. Darüber hinaus verfolgen wir konsequent wichtige Zukunftsthemen wie Programmatic Audio, um die digitale Transformation unserer Gattung voranzutreiben.

Wenn Sie sich etwas wünschen könnten: Was soll man einmal über die Kombination Thölen/ Mölling und RMS sagen?

ST: Sie haben die unverzichtbare Rolle der privaten Radiosender in der Gesellschaft für Medienvielfalt und Demokratie gestärkt.

SM: Sie haben den Audiomarkt Next Level für Webekunden und Agenturen definiert.

Das Interview wurde schriftlich geführt.