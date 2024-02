Warum das Marketing zum Taktgeber werden sollte

Budgetkürzungen in Unternehmen treffen oft zuerst das Marketing. Nicht die beste Idee, findet Fiona Liebehenz von Tetra Pak. In der 40. Clubcast-Folge spricht sie über die veränderte Rolle des Marketings.

Unternehmen haben es heute nicht leicht: Alles bewegt sich schnell, die Marktbedingungen sind komplex und mitunter kompliziert, die Kosten schießen durch die Decke und überall lauert Konkurrenz aus der ganzen Welt. Viele Firmen wissen gar nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht und versuchen, weniger Geld auszugeben – und sparen oft zuerst beim Marketing.

Aber ist das wirklich die beste Idee, wenn man bedenkt, was da eigentlich gerade los ist? Oder hat das Marketing selbst heute nicht eine ganz andere, vor allem immens wichtigere Rolle noch als „früher“? Die des Taktgebers selbst – und das nicht nur, weil es das Marketing ist, das den Markt und seine Gegebenheiten am besten kennt?

Leaderin aus der Digital-Native-Generation

Fiona Liebehenz hat Vertrieb, Marketing und Handel von der Pike auf gelernt. Sie ist eine Leaderin aus der Digital-Native-Generation und nach leitenden Positionen bei Unilever, Amazon und Bosch aktuell für Tetra Pak in Schweden als Vice President Key Components & Plan Solutions & Channel Management tätig. Über ihre Erfahrungen, ihre Learnings hat sie ein inspirierendes Buch geschrieben: „Making the Pace: 15 Prinzipien erfolgreicher Unternehmensführung in einer komplexen Welt“. Es erscheint im März 2024.

Im Clubcast spricht Liebehenz mit Anja Kalischke-Bäuerle, Leiterin Programmentwicklung / Podcast / Content Marketing beim Marketing Club Stuttgart-Heilbronn, über all diese Themen.

Themen aus dem Podcast

(01:40) Was genau macht ein “Vice President Key Components & Plan Solutions & Channel Management “?

(04:38) Dein Ziel ist es, einen Fortschritt zu schaffen, der Werte und Sinn schafft und für den Vielfalt und Menschen wesentliche Faktoren sind. Du möchtest einen signifikanten, positiven Impact in der Welt hinterlassen – auch beyond profit – ausgehend vom Absatzmanagement. Warum? Was ist deine Motivation dahinter?

(08:22) Das Zurückspielen von Erkenntnissen und Erfahrungen aus dem Markt hinein in die Produktion, um etwas zu bewegen – wie schwierig ist das? Wie kann das gelingen?

(10:04) Müssen sich dafür Strukturen komplett ändern?

(12:22) Die Basis für eine Veränderung: Vom Kleinen zum Großen – erste Schritte im eigenen Bereich gehen, ein Erfolgsbeispiel setzen und darüber sprechen.

(14:32) Das man auf veränderte Marktgegebenheiten Rücksicht nehmen muss – was ist da heute anders als früher? Man hat früher doch auch darauf reagieren müssen, oder?

(18:34) Was muss man in diesem Zusammenhang als Unternehmen als erstes unbedingt wahrnehmen, worauf muss man reagieren?

(21:43) Stichwort Vision – wie wichtig ist das in dem Zusammenhang?

(25:52) Wenn Marketing der Ausgangspunkt für den Unternehmenserfolg ist: Dann ist die wichtigste Frage: Was sind denn überhaupt die Bedürfnisse?

(32:34) Bringen Budgeteinsparung wirklich Erfolg? Ein paar Worte zum Forecast-Dilemma.

(34:15) Was müssen die klassischen Leader heute mitbringen, welche Skills und Expertisen sind erforderlich?

(40:14) Egal ob kleine oder große Unternehmen – wir sind alle mit denselben Herausforderungen konfrontiert.

(41:41) Warum lautet der Titel deines Buches „Making the Pace“ und worum geht es?

(45:21) Wie bist du auf die Idee gekommen, das Buch zu schreiben?

(48:44) Seit wann spielst du Schlagzeug?

(50:08) Wie sieht dein Tag heute noch aus?

Über Clubcast

Clubcast ist ein Podcast-Format der über 60 deutschen Marketing-Clubs. In den zwei- bis vierwöchentlich erscheinenden Episoden produzieren einzelne Clubs abwechselnd inspirierende Gespräche rund um die Themen Marketing, Werbung, Kommunikation, Markenmanagement, Onlinemarketing und Digitalisierung. Und die absatzwirtschaft bietet die Plattform dafür.