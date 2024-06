Ulrich Klenke: Strategisches Marketing mit Empathie und Ehrlichkeit

Wer ist eigentlich dieser Ulrich Klenke? Wer hat ihn inspiriert und was treibt ihn an? In dieser Podcast-Folge des Marketings Club Köln-Bonn spricht Uli Klenke, Markenchef der Deutschen Telekom, über seine Karriere, die Herausforderungen der Markenführung und die Rolle von Daten und Kreativität im Marketing. Klenke teilt persönliche Einblicke in seine berufliche Laufbahn und spricht über die Entwicklung der Telekom zur globalen Marke. Er gibt zudem wertvolle Ratschläge für junge Marketingprofis und betont die Bedeutung von Empathie und Ehrlichkeit.

Themen aus dem Podcast

00:01:13 – Begrüßung und Vorstellung von Ulrich Klenke: Einführung in seinen beruflichen Hintergrund und seine aktuelle Rolle bei der Deutschen Telekom.

00:04:05 – Karriereweg: Von den frühen Ambitionen im Marketing bis hin zu den verschiedenen Stationen in der Werbebranche und schließlich zur Telekom.

00:07:02 – Marketingphilosophie: Die Bedeutung von Empathie, Daten und Kreativität im Marketing und wie Klenke diese Elemente kombiniert, um erfolgreiche Kampagnen zu entwickeln.

00:09:53 – Diskussion über Love Brands: Die emotionale Verbindung zwischen Marken und Konsumenten und wie Klenke diese in verschiedenen Märkten misst.

00:12:25 – Unterschiedliche Perspektiven: Klenkes Erfahrungen auf Agentur- und Unternehmensseite und die Vorteile, die er daraus gezogen hat.

00:14:08 – Empfehlungen für junge Marketingprofis: Die Bedeutung von vielfältigen Erfahrungen und die Vorteile, verschiedene Rollen im Marketing auszuprobieren.

00:18:00 – Teamarbeit und Führung: Klenkes Prinzipien der radikalen Transparenz und offene Feedbackkultur innerhalb seines Teams.

00:22:33 – Inspirationsquellen: Wie Klenke sich durch Konferenzen, Medien und persönliche Interessen inspirieren lässt.

00:25:28 – Mentoren und Einflüsse: Die Personen, die Klenke in seiner Karriere geprägt haben, und die Lektionen, die er von ihnen gelernt hat.

00:32:57 – Zukunftsvisionen: Klenkes Ziel, die Deutsche Telekom zu einer globalen Marke zu machen, und die Herausforderungen auf diesem Weg.

00:34:36 – Ratschläge an das jüngere Ich: Die Wichtigkeit von Ehrlichkeit, einer klaren Meinung und der Bereitschaft, immer wieder Neues zu lernen.

00:37:06 – Abschließende Gedanken und Dankesworte: Klenkes abschließende Worte und seine Unterstützung für den Marketing Club Köln-Bonn.

Über Clubcast

Clubcast ist ein Podcast-Format der über 60 deutschen Marketing-Clubs. In den zwei- bis vierwöchentlich erscheinenden Episoden produzieren einzelne Clubs abwechselnd inspirierende Gespräche rund um die Themen Marketing, Werbung, Kommunikation, Markenmanagement, Onlinemarketing und Digitalisierung. Und die absatzwirtschaft bietet die Plattform dafür.