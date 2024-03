Viele Studierende rechnen mit KI-Erleichterungen im Joballtag

Chatbots wie ChatGPT & Co. werden an den Universitäten im Land breit genutzt. Viele Studierende glauben, dass ihnen KI auch im Job nützlich sein wird – und das Wissen um ihre Anwendung bei Bewerbungen an Bedeutung gewinnt.