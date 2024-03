Thomas Krauße ist neuer CMO von AutoScout24

Mit Thomas Krauße hat der Online-Markplatz AutoScout24 einen neuen Marketingchef. In seiner neue Position verantwortet Krauße ab sofort das B2C-Marketing des Unternehmens und wird im europäischen Raum für die Positionierung und den Ausbau der Marke zuständig sein. Er wird an CEO Peter Brooks-Johnson berichten.

Krauße als Mitgründer von nachhaltigem Start-up

Der gebürtige Dresdner war bereits in vergleichbaren Positionen tätig und bringt Fachkenntnisse aus dem Bereich E-Commerce mit. Er arbeitete sowohl bei dem Ferienhausvermieter Home To Go als Marketingleiter, als auch bei dem Möbel- und Deko-Händler Wayfair als Head of Marketing Europe. 2022 gründete Krauße sein eigenes Start-up Green Circle, einen Secondhand-Marktplatz für gebrauchte Artikel. Zuletzt war Krauße bei dem Karriereportal Power Us als CMO tätig.

Mit über zwei Millionen Inseraten ist AutoScout24 Europas größer Online-Marktplatz für Autos. Das international agierende Unternehmen ermöglicht seinen Kund*innen einen vollständig online ablaufenden Autokauf und ist außerdem Mitgründer der Initiative „Sicherer Autokauf im Internet“.