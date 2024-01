Neue Marketingchefin bei Jägermeister

Mit Larisa Hohmann hat Jägermeister seit dem 1. Januar eine neue Vice President Consumer Marketing. Sie folgt in ihrer Position auf Kathleen Schied.

Seit dem 1. Januar ist Larisa Hohmann die neue Vice President Consumer Marketing von Jägermeister Deutschland. In ihrer neuen Funktion ist sie nun sowohl für die strategische als auch für die operative Markenführung des Spirituosenherstellers verantwortlich und berichtet an Torsten Römsch, Geschäftsführer von Mast-Jägermeister Deutschland.

Marketingerfahrung in diversen Bereichen

Die 39-Jährige bringt über zehn Jahre Berufserfahrung im Bereich Markenstrategie und Marketing mit. In ihrer beruflichen Laufbahn verzeichnet Hohmann diverse Führungspositionen unter anderem bei L’Oréal und Pernod Ricard. Zuletzt war die Marketingexpertin als Director E-Business and Digital bei dem japanischen Kosmetikhersteller Shiseido in Düsseldorf tätig.

In ihrer Position folgt die neue Marketingchefin auf Kathleen Schied, die das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat, um sich neuen Aufgaben zu widmen.