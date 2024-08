So nutzen Deutsche KI im Marketing

Die Einbeziehung von künstlicher Intelligenz in verschiedene Arbeitsprozesse ist mittlerweile bei vielen Unternehmen Alltag – so auch im Bereich Marketing. Das zeigen die Ergebnisse der aktuellen Studie „KI im Marketing“ der Kommunikations- und Marketingagentur Team Lewis. Im Rahmen der Studie wurden insgesamt 1400 Marketingverantwortliche aus China, den USA, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden und Deutschland zu dem Thema befragt.

KI hat positive Auswirkung auf Markenkommunikation

Dass KI unter Marketer immer mehr Anklang findet, zeigen die Ergebnisse des Reports. 77 Prozent der deutschen Befragten geben an, KI zu nutzen. Die Anwendungsbereiche sind breit gefächert. 54 Prozent der deutschen Marketer geben an KI im Bereich Social Media zu nutzen. 45 Prozent setzen sie im E-Mail-Marketing und 42 Prozent für die Bearbeitung von Webseiten ein. Lediglich 35 Prozent der Befragten nutzt KI im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Insgesamt 77 Prozent der deutschen Befragten geben an, dass sich die Einbeziehung von KI positiv auf die Qualität der Markenkommunikation ihres Unternehmens ausgewirkt hat.

Die Voraussetzung für die Nutzung von KI im Marketing ist, dass Marketers lernen, sie richtig einzusetzen. Dieser Meinung sind 84 Prozent der deutschen Befragten. Dazu gehören Fähigkeiten und Weiterbildungen in den Bereichen Maschine-Learning-Tools, Datenethik, Datenschutz und Cyber-Sicherheit.

KI-Nutzung im internationalen Vergleich

Ganze 72 Prozent aller Befragten geben an, KI zu nutzen und in ihre Arbeitsprozesse zu integrieren. Die Einsatzbereiche fallen im internationalen Vergleich allerdings unterschiedlich aus. China und die USA nutzen generative KI besonders bei der Entwicklung von kreativen Konzepten, während sie in Großbritannien und Frankreich zum Großteil bei der Erstellung von Visuals eingesetzt wird.

(© Team Lewis)

In den Niederlanden und in Deutschland kommt generative KI unter anderem besonders bei der Ideenfindung oder im Brainstorming für neue Inhalte zum Einsatz. Während Marketers in Europa und in den USA KI am häufigsten im Bereich Social Media anwenden, nutzt sie China vorwiegend im Content Marketing. Mehr als die Hälfte der Befragten geben an, dass sie die Einbeziehung von KI in ihre Arbeitsprozesse zukünftig weiter ausbauen möchten.

Den vollständigen Report können Sie hier herunterladen.