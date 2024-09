Sabine Kloos übernimmt das Marketing bei Aral Deutschland

Eine der erfahrensten Marketingexpertinnen in Deutschland wechselt erneut die Branche: Sabine Kloos wird zum 1. Oktober neue Marketingverantwortliche für Aral Deutschland.

Sabine Kloos wechselt vom Buchhandel in die Mineralölbranche. Das gab die Marketingexpertin am Mittwochabend auf ihrem LinkedIn-Profil bekannt. Kloos war seit Mai 2023 Marketingverantwortliche bei der Buchhandelskette Thalia. Nun übernimmt sie die Marketingleitung bei Aral Deutschland.

„Gelegentlich kommt eine unerwartete Gelegenheit vorbei und verlangt nach einem unerwarteten Schritt“, schreibt sie bei LinkedIn. Und weiter: „Ich freue mich (…) als Marketing Lead für Aral in Deutschland an ihrer Transformationsreise in Richtung Netto-Null teilzunehmen.“

Aral ist größter Tankstellenanbieter in Deutschland

Wie das Unternehmen am Donnerstag gegenüber der absatzwirtschaft bestätigte, wird Kloos ihre neue Stelle zum 1. Oktober antreten. Sie werde den gesamten Markenauftritt des größten Tankstellenanbieters in Deutschland mit rund 2400 Aral Tankstellen verantworten.

Es ist nicht die erste neue Branche, in der sich die Diplom-Betriebswirtin und erfahrene Marketerin zurechtfinden muss. Kloos hat ihre Karriere 1991 bei Mars gestartet. Es folgten Stationen im Lebensmittel-, Getränke und Süßwarenbereich bei Bahlsen, Kraft Foods und Coca-Cola. 2012 wurde sie Marketing Director bei der Pizzakette Vapiano. Von 2015 bis 2020 verantwortete Kloos die Markenkommunikation bei Telefónica Deutschland und von 2020 bis 2023 bei der norwegischen Telefongesellschaft Telenor, bevor sie schließlich zur Buchhandelskette Thalia wechselte.