Patrick Fourniol ist neuer Head of Brand von XPeng

Seit August ist Patrick Fourniol der neue Head of Brand Marketing & Communications des Fahrzeugherstellers XPeng. Zuvor arbeitete er bei dem Automobilunternehmen Stellantis.

Patrick Fourniol ist der neue Head of Brand Marketing & Communications des chinesischen Automobilherstellers XPeng. In seiner neuen Funktion ist er für sowohl für die Markenkommunikation, als auch die PR-Arbeit des Unternehmens zuständig. Außerdem verantwortet er das Marketing, den Kundenservice und das Produktmarketing im europäischen Raum.

Der neue Head of Brand verfügt über insgesamt 20 Jahre Berufserfahrung im Bereich Geschäfts- und Marketingtransformation. Von 2020 bis Anfang 2023 war Fourniol als Vice President Brand Marketing bei Opel tätig. Zuletzt arbeitete er als Vice President Brand Marketing Communications bei Stellantis. In den letzten 20 Jahren sammelte Fourniol außerdem Erfahrung in den Bereichen Planung, Kommunikation, Marktforschung, Social Media und Vertrieb.

XPeng ist ein chinesischer Hersteller für Elektrofahrzeuge und wurde 2014 gegründet. 2024 wird die Marke offiziell auch auf dem deutschen Markt vertreten sein, kündigte das Unternehmen bei der aktuellen IAA Mobility in München an.