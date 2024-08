Outbrain übernimmt Teads für 1 Milliarde Dollar

Outbrain, eine führende AdTech-Plattform im Bereich digitales Marketing, übernimmt Teads, ein global agierendes Video-Werbeunternehmen. Die Transaktion hat einen Gesamtwert von etwa 1 Milliarde US-Dollar. Die Zahlung setzt sich aus 725 Millionen US-Dollar in bar, 25 Millionen US-Dollar in aufgeschobenen Barzahlungen, 35 Millionen Outbrain-Stammaktien sowie 105 Millionen US-Dollar in wandelbarem Vorzugskapital zusammen.

Die Fusion der beiden ADTech-Unternehmen vereint Outbrains KI-gesteuerte Performance-Technologie mit den führenden Video- und Brandinglösungen von Teads. Dies soll eine Omnichanneö-Werbelösung schaffen, die den Fokus auf konkrete Ergebnisse wie Engagement und E-Commerce-Konversionen legt, anstatt nur auf Aufrufe und Impressionen.

Durch die Fusion von Outbrain und Teads entsteht eine der größten Werbeplattformen im Netz. Sie wird über 50 Märkte abdecken und monatlich mehr als 2 Milliarden Verbraucher*innen erreichen. Außerdem wird sie eine direkte Verbindung zwischen 20.000 Werbekund*innen und über 10.000 Premium-Medienumgebungen schaffen.

Outbrain-CEO David Kostman kommentierte die Übernahme: „Diese transformative Transaktion etabliert eine echte End-to-End-Plattform für das Open Internet. Mit Teads können wir den Werbetreibenden noch mehr Wert bieten und signifikante Aktionärswerte schaffen.“