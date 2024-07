Nico Stobinski wird Geschäftsführer bei Zentis

Nach mehr als 25 Jahren in leitenden Funktionen gibt Zentis-Geschäftsführer Karl-Heinz Johnen die Verantwortung an die nächste Generation weiter. Nico Stobinski verantwortet künftig die Bereiche Marketing, Vertrieb und Personal in der Geschäftsführung des Lebensmittelherstellers. Der Wechsel erfolgt zum 1. Januar 2025. Johnen bleibe dem Traditionsunternehmen auch danach als externer Berater verbunden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das neue Führungsduo bildet Stobinski zusammen mit Hamed Hesami. Dieser hat bereits heute die Themenfelder Produktion, Qualitätsmanagement und Finanzen in der Geschäftsführung innehat. Die beiden sollen das nationale und internationale Geschäft des Aachener Traditionsunternehmens steuern, heißt es weiter.

Chef von Zentis USA wird Chef von Zentis

Stobinski besitzt weitreichende Branchenerfahrungen und Marktexpertise aus unterschiedlichen Stationen im Food-&-Beverage-Bereich. In den vergangenen fünf Jahren war der Manager in verschiedenen Führungspositionen bei Zentis tätig. Zuletzt baute er als Verantwortlicher des größten Zentis-Tochterunternehmens das US-Geschäft weiter aus. Schon dabei arbeitete er eng mit Hamed Hesami zusammen.

„Gemeinsam an der Unternehmensspitze wollen wir den über 130-jährigen Erfolgskurs von Zentis fortführen und als Partner die Weichen stellen, um Zentis auch weiterhin als zukunftsstarke, trendbewusste und innovative Premiummarke auf dem Markt zu manifestieren“, wird der neue Zentis-Geschäftsführer zitiert.