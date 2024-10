Neues E-Mail Prüfsiegel für Marken

Rund 500 Marken nutzen bereits trustedDialog als Qualitätssiegel für sicheres Dialog-Marketing. Jetzt soll es zwei Designänderungen für die 40 Millionen erreichten E-Mail-Postfächer geben. Das blaue trustedDialog Prüfsiegel werde künftig als achteckiges “Blue Tick” mit weißem Haken dargestellt. Es soll an neuer Position bei Web.de, GMX und 1&1 direkt hinter dem Versenderlogo erscheinen und die Vertrauenswürdigkeit von Absender und Nachricht markieren. Zudem würde in den Apps das Markenlogo in den E-Mail-Avatar wandern, der sonst aus einem Kreis mit zufälliger Hintergrundfarbe und den ersten Buchstaben des Absenders besteht. In dieser Kombination sollen Markenlogo und Prüfsiegel mehr Sicherheit signalisieren und die Performance-Werte von Mailings positiv beeinflussen.

Das neue trustedDialog Prüfsiegel sei für Web.de, GMX und 1&1 ausgerollt worden. Der E-Mail-Avatar stehe in den Android-Apps der Dienste ebenfalls bereits zur Verfügung, iOS-Apps würden in Kürze folgen. Auch in der Desktop-Ansicht von Web.de und GMX werde die Darstellung von den rechteckigen Markenlogos auf die runden Brand-Avatare der Versender in den nächsten Monaten umgestellt.

„In Zeiten von Deep-Fakes müssen Unternehmen Vertrauen und Sicherheit ihrer Kommunikation stärken. Mit den Updates heben wir trustedDialog als Qualitätsstandard für digitales Dialog-Marketing auf das nächste Level“, sagt Rasmus Giese, CEO von United Internet Media.