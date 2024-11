Mit mittelständischer Aura gegen den Fachkräftemangel  

Inzwischen haben selbst die Beschäftigungsgarantien großer Konzerne ein Haltbarkeitsdatum – und sie sind genauso zuverlässig. Wo einst kaum Recruiting nötig war, um für Bewerbungen im Überfluss zu sorgen, erleben wir einen Shift in der Wahrnehmung. Denn wo vermeintlich unbegrenzte Ressourcen den Spielraum erweitern sollten, stehen wir in der Praxis oft fragmentierten, unpersönlichen Strukturen gegenüber. Als Bewerber – oder als Agentur mit Employer-Branding-Schwerpunkt. Selbst wenn eine Arbeitgebermarke existiert, legen Führungskräfte sie nach persönlichem Gusto aus. Die Folge? Viele Abteilungsfürsten mit eigenen Kulturen. Glück hat, wer die passende erwischt.

Und auch Start-ups, einst strahlenden Vorbilder der emotionalen Bindung und intrinsischen Motivation, haben mittlerweile ihren Glanz verloren. Die vermeintliche New-Work-Energie, das „alles ist möglich“-Gefühl und die ständige Frage, was Mitarbeitende noch für das Unternehmen tun können, haben an Faszination eingebüßt. Das hinter der romantischen Idee lauernde Hamsterrad ist überhaupt nur für die unmittelbar Gründenden noch attraktiv.

Ein Mix aus Tradition und Anpassungsfähigkeit

Bühne frei für den Mittelstand: Oft übersehen, manchmal unterschätzt, bietet er genau das, was uns als Agentur besonders reizt: echte Charaktere. Gewachsene, gelebte Unternehmenskultur, die den Mittelstand auszeichnet und ihn für Employer-Branding-Projekte prädestiniert. Während Start-ups Hingabe predigen und Konzerne in Größe ausfransen, finden wir im Mittelstand einen spannenden Mix aus Tradition und Anpassungsfähigkeit. Unternehmen mit starken, oft regionalen Wurzeln. Werte, die sich über die Jahre durch das Wirken der Arbeitnehmenden gebildet haben. Gleichzeitig eine Offenheit, Innovation nicht nur als Buzzword zu verstehen, sondern neue werthaltige Ideen zu nutzen.

Für uns als Agentur, die Co-Kreativität in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellt, ist das ein echter Glücksgriff. Im Mittelstand erleben wir immer wieder, dass Unternehmen offen für den kreativen Dialog sind, ohne dass eine Idee mit Ecken und Kanten auf dem Weg durch zahllose Gremien rundgelutscht wird. Diese Unternehmen verstehen, dass Employer Branding mehr bedeutet als hübsche Bilder und beliebige Benefits. Es geht um eine ehrliche, zukunftsorientierte Positionierung, die Menschen erreicht. Und genau so erleben wir den Mittelstand: Unternehmen, die wissen (wollen), wer sie sind und was sie bieten können, ohne den Anspruch zu verlieren, sich weiterzuentwickeln.