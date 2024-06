Marken-Award 2024: Top-Speaker*innen zu State of Marketing

Beim Live-Event rund um die Verleihung des Marken-Awards gab es sechs Deep-Dive-Sessions zu den Herausforderungen im Marketing. In unserer Bildergalerie zeigen wir Impressionen und Zitate zum Thema State of Marketing.

„State of Marketing 2024“ – so heißt der Report, den McKinsey & Company in Zusammenarbeit mit der absatzwirtschaft erstellt und im Rahmen der sechsten Deep-Dive-Session des Marken-Awards vorgestellt hat. Der Report gibt eine Übersicht, welche Themen Marketer im Jahr 2024 beschäftigen. Dafür wurden über 100 Marketingexpert*innen von Talenten bis zu Dax-CMOs befragt. Der vollständige Bericht wird in Kürze veröffentlicht.

Moderiert wurde die Session im Vorfeld der Marken-Award-Verleihung von absatzwirtschaft-Chefredakteurin Christa Catharina Müller und Kai Vollhardt, Senior Partner und Leiter Marketing & Sales Practice bei McKinsey & Company. Weiteren Input gab es in einer anschließenden Diskussion zum Thema „Back to the Future of Marketing – Sehen wir eine Rückbesinnung auf die Kerndisziplin Kreativität?” von:

Aissu Diallo (Executive Director Digital Excellence bei Butter)

(Executive Director Digital Excellence bei Butter) Gregor Gründgens (Director Brand Marketing bei Vodafone)

(Director Brand Marketing bei Vodafone) Alexander Matt (Global Marketing Director bei Fjallräven)