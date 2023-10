Man lernt nie aus

Zu lernen ist eine unserer wichtigsten Kompetenzen. Dass das Thema auch im Marketing sehr brisant ist, zeigen wir in unserem neuen Schwerpunkt.

Erinnern Sie sich daran, wann Sie das letzte Mal etwas zum ersten Mal getan haben? Nicht wirklich? Ich kann Sie nur von ganzem Herzen dazu ermutigen, Ihre Komfortzone – am besten regelmäßig – zu verlassen. Denn was man dabei feststellt, ist erstaunlich und nicht selten wächst man weit über sich hinaus. In jedem Fall aber lernt man etwas dazu.

Dass wir diese Ausgabe unter den Schwerpunkt „Lernen“ stellen, mag den einen oder die andere überraschen. Was hat das Thema denn schließlich mit Marketing zu tun? Mehr, als man im ersten Moment vermutet.

Große Bühne für entscheidenden Skill „Lernen“

Seit Monaten halten wir Sie auf absatzwirtschaft.de mit unseren auch als Newsletter verfügbaren Kolumnen „Tech Tuesday“ und „Green Wednesday“ auf dem Laufenden – über Entwicklungen im Bereich Marketing Tech, insbesondere rund ums Thema KI, sowie im Bereich Nachhaltigkeit, beispielsweise zu den erweiterten ESG-Anforderungen. Die Fähigkeit, dazulernen zu können, gehört für uns also zwingend zur Marketingpraxis dazu. Insofern erschien es nur folgerichtig, diesem entscheidenden Skill mal eine größere Bühne zu geben.

Konkret widmen wir uns etwa den folgenden Fragen: Welchen Nutzen hat Reverse Mentoring und wie integriert man es in den Joballtag? Braucht es heutzutage überhaupt noch ein Hochschulstudium? Und wenn ja, gilt dies auch für Kreative? Wie können wir uns neurowissenschaftliche Erkenntnisse beim Lernen zunutze machen? Und was kann man sich von Marcus Englert, dem lernenden Investor, abschauen?

Lassen Sie sich inspirieren!

Viel Spaß bei der Lektüre.