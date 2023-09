Maike Abel ist neue Marketingchefin bei Nestlé

Maike Abel wird neue Marketingchefin bei Nestlé, Die 43-Jährige, die aktuell die Position Head of Media, CRM & Content beim Lebensmittelhersteller bekleidet, folgt auf Jolanda Schwirtz, bisher Digital & Corporate Marketing Director bei Nestlé in Deutschland.

Maike Abel begann ihre Karriere bei Nestlé 2012 im europäischen Procurement-Team am Standort Frankfurt, wo sie für den Media-Einkauf und die Verhandlungen verschiedener Märkte zuständig war. Später übernahm sie die Verantwortung für Media im deutschen Markt und steuert heute mit ihrem Team darüber hinaus den Nestlé Marketing-Strategieprozess, Kreativagenturen, Nestlé Content Studio, Consumer Relationship Management, Social Media Community Management sowie Influencer Kooperationen.

Schwirtz wird zum 1. Oktober 2023 eine neue Position innerhalb des Unternehmens. Als Intrapreneur & Synergy Director wird sie mit Start-ups an Synergien und Wachstumschancen arbeiten. Jolanda Schwirtz begann ihre Nestlé Karriere 2001 in den Niederlanden und wechselte 2007 nach Deutschland. Nach verschiedenen Leitungsfunktionen in den Bereichen Einkauf, Logistik, Qualität und Nachhaltigkeit übernahm sie 2016 die Position als Corporate Marketing Director sowie kurz darauf zusätzlich die Leitung des Bereichs Digitale Transformation für Nestlé Deutschland.