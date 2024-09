Kinder Medien Monitor 2024: So nutzt der Nachwuchs Medien

Die Nutzung analoger und vor allem digitaler Medien spielt heutzutage eine immer größer werdende Rolle im Leben eines Kindes. Der Kinder Medien Monitor 2024 untersucht, wie sich das Mediennutzungsverhalten von 4- bis 13-Jährigen verändert. Für die Studie wurden sowohl Kinder als auch ihre Eltern zur Mediennutzung der Kinder befragt.

Mediennutzung zur Entspannung

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die befragten Kinder mehrmals die Woche Medien nutzen. 92 Prozent der Kinder schauen Serien, Filme oder Videos in ihrer Freizeit. Hier dürfen 18 Prozent der Kinder selbst entscheiden, welche Fernsehsendung sie konsumieren. 63 Prozent der Teilnehmenden lesen in ihrer Freizeit gerne Zeitschriften, Bücher, Comics oder Mangas. Hier bevorzugen 88 Prozent Zeitschriften und Co. in Papierform. Über die Wahl der Inhalte dürfen 42 Prozent der Kinder selbst entscheiden. Hörbücher, Podcasts und Radio hören insgesamt 88 Prozent der befragten Kinder. Weitere 59 Prozent geben an, in ihrer Freizeit Videospiele zu spielen.

Die Gründe für die Nutzung verschiedener Medien unterscheiden sich. So schauen 63 Prozent der befragten Kinder gerne Serien und Filme, zur Unterhaltung und weil sie sie zum Lachen bringen. Beim Spielen von Videospielen möchten sich die Kinder gerne mit anderen messen. 55 Prozent der Kinder, die in ihrer Freizeit lesen, tun dies, weil sie gerne spannende Geschichten lesen. Ein Motiv haben allerdings alle Mediengattungen gemeinsam: Ein Großteil der Kinder gibt an, Filme, Bücher, Podcasts und Co. besonders zur Entspannung und zum Abschalten zu nutzen. Auch die Kinder, die Videospiele spielen, geben diesen Grund an.

Bei den befragten Eltern zeigt sich deutlich, dass sie ihren Kindern bei der Mediennutzung vertrauen: 75 Prozent der Eltern geben an, dass sie ihre Kinder für medienkompetent halten. Allerdings unterscheidet sich das Vertrauen in die verschiedenen Mediengattung. Am meisten Anklang finden bei den Eltern Zeitschriften. Sie halten 68 Prozent der befragten Eltern für besonders kindgerecht. Darauf folgt die Nutzung von TV, Mediatheken und Streamingdiensten.