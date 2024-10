„KI ist ein Werkzeug – sie kann den kreativen Geist nicht ersetzen“ 

Wie integriert die Videoplattform Vimeo Künstliche Intelligenz in ihre kreativen Prozesse? Das hat uns Bia Castro, Director of Brand Creative bei Vimeo, verraten.

Vimeo, bekannt für seine Unterstützung kreativer Nutzer*innen und hochwertige Videos, steht vor neuen Herausforderungen und Chancen durch den Einsatz von KI. Auf der Inbound 2024 in Boston sprachen wir mit Bia Castro, Director of Brand Creative bei Vimeo, über die sich rasant entwickelnde Welt des Video Marketings und den Einfluss von Künstlicher Intelligenz auf kreative Prozesse.



Frau Castro, wie integriert Vimeo Künstliche Intelligenz in seine kreativen Prozesse und was können wir in der Zukunft erwarten?

Wir stehen noch am Anfang der KI-Integration, aber wir haben bereits einige spannende Tools im Einsatz. Zum Beispiel nutzen wir Google Gemini für die Ideenfindung und Anyword, ein KI-gestütztes Textgenerierungstool. Diese Tools helfen uns, schneller und effizienter zu arbeiten, indem sie Konsistenz in unserer globalen Kommunikation gewährleisten. Unsere kreativen Teams verwenden KI für Routineaufgaben, wodurch mehr Zeit für große, kreative Ideen bleibt.

In unserem Produkt bietet Vimeo nun Funktionen wie KI-Übersetzungen in 29 verschiedenen Sprachen sowie automatisierte Video-Editing-Tools, die Highlights erstellen. Diese Funktion entfernt Füllwörter oder erstellt Highlights aus langen Aufnahmen, wodurch die Videos prägnanter und ansprechender werden – besonders nützlich für Unternehmen.

Welche Herausforderungen sehen Sie im Einsatz von KI in der Kreativbranche?

KI bietet viele Möglichkeiten, bringt aber auch Herausforderungen mit sich, vor allem in Bezug auf rechtliche und ethische Überlegungen. Wir wollen sicherstellen, dass wir sie verantwortungsvoll einsetzen, ohne die Kreativität zu gefährden. Zudem erfordert die Arbeit mit KI Schulungen, um die Tools effektiv zu nutzen. Es ist zum Beispiel entscheidend, zu wissen, wie man KI richtig „füttert“, um hochwertige Ergebnisse zu erzielen. KI soll uns im Prozess unterstützen, nicht ihn verändern.

Vimeo ist bekannt für hochwertige Videos und die Unterstützung kreativer Nutzer*innen. Wie unterscheidet es sich in der wachsenden Landschaft von Kurzvideos von Plattformen wie YouTube oder TikTok?

Vimeo ist anders, weil wir uns auf Qualität und professionelle Auslieferung konzentrieren. Wir bedienen Fachleute und Unternehmen, während andere Plattformen mehr auf soziale oder virale Inhalte setzen. Vimeo ist werbefrei und zieht Nutzer an, die eine professionelle Umgebung für ihre Videos suchen. Wir sind eher eine B2B-Plattform für Unternehmen und Filmemacher, keine Social-Media-Plattform.

Mit der steigenden Menge an Inhalten: Wie kann ein Video in der Zukunft herausstechen?

Erzählkunst und handwerkliches Können werden weiterhin entscheidend sein. KI ist nur ein Werkzeug – sie kann den kreativen Geist nicht ersetzen. Auch wenn es mehr Inhalte geben wird, werden kuratierte und hochwertige Videos immer einen Platz haben. Die Herausforderung wird sein, die Balance zwischen der Nutzung von KI und der Bewahrung menschlicher Kreativität zu finden.

Sie haben zuvor bei Uber Eats gearbeitet und das Kreativteam aufgebaut. Welche Erfahrungen haben Sie aus dieser Zeit mitgenommen?

Bei Uber habe ich das Kreativteam von Grund auf aufgebaut. Eine der wichtigsten Lehren war die Bedeutung einer globalen Perspektive. Zum Beispiel hatte das ursprüngliche Uber Eats-Logo Messer und Gabel, aber nicht alle Kulturen verwenden diese Utensilien. Es war wichtig, eine visuelle Identität zu schaffen, die universell verstanden wird.

Die Pandemie hat meine Erfahrung ebenfalls geprägt. Wir haben die Lebensmittellieferung in Rekordzeit eingeführt, was eine enorme Herausforderung war. Diese Erfahrung hat mir die Bedeutung von Flexibilität und Schnelligkeit in kreativen Prozessen verdeutlicht.

Was ist Ihre Vision für Vimeos nächste Wachstumsphase?

Wir wollen die Marke so skalieren, dass sie sowohl Filmemacher als auch Unternehmen anspricht. Video ist ein mächtiges Kommunikationsmittel, und wir möchten, dass jeder – von kreativen Freelancern bis hin zu Marketingmanagern – Vimeo nutzt, um seine Geschichten zu erzählen. Der Schlüssel wird darin liegen, die Balance zwischen der Bedienung dieser verschiedenen Zielgruppen zu finden und gleichzeitig unserer Kernidentität treu zu bleiben.

Gibt es eine Marketingkampagne oder ein Projekt, das Sie in letzter Zeit besonders inspiriert hat?

Marken wie Apple und Nike sind für mich große Inspirationsquellen. Apple hat es unglaublich gut geschafft, sich von einem Nischenprodukt für Kreative zu einer Marke zu entwickeln, die jeder nutzt. Vimeo befindet sich in einer ähnlichen Position: Wir werden oft als Plattform für Filmemacher gesehen, sind aber auch für Unternehmen unverzichtbar. Besonders kraftvoll finde ich es, wenn Marken wie Nike ihre Kunden oder Athleten die Geschichte erzählen lassen, anstatt als Marke die Erzählung zu kontrollieren. Das ist für mich wahres Storytelling.