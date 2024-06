KI im Kinderzimmer: Verantwortungsvoll und spielerisch 

Auf dem Marken-Award-Event vergangene Woche haben Marketingverantwortliche dem Publikum ihre Best Cases vorgestellt. Fünf von ihnen teilen ihre Insights auch in unserer Gastbeitragsserie. Heute: Claudia Lührs von Tonies.

Künstliche Intelligenz (KI) ist längst kein futuristischer Begriff mehr, sondern aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Vom Smartphone-Assistenten bis hin zu intelligenten Haushaltsgeräten – KI durchdringt immer mehr Lebensbereiche. Und: KI ist hier, um zu bleiben; für unsere Kinder wird es keine Welt ohne KI mehr geben.

Kinder sind von Natur aus neugierig und begeisterungsfähig, wenn es darum geht, neue Dinge auszuprobieren. Doch wie können wir sicherstellen, dass sie einen verantwortungsvollen Umgang mit dieser mächtigen Technologie lernen?

KI-Geschichtengenerator erfolgreich im Test

Wir bei Tonies sind davon überzeugt, dass Kinder frühzeitig und spielerisch an den Umgang mit (neuen) Technologien herangeführt werden sollten. Das war schon immer Teil unserer Mission und auch ein Grund für die Erfindung der Toniebox. Unser Ziel ist es, Kindern nicht nur Technik näherzubringen, sondern auch die Freude am Experimentieren und die natürliche Neugier und Kreativität zu fördern. Diesen Ansatz haben wir in einem unserer jüngsten Projekte erfolgreich umgesetzt: dem KI-Geschichtenerzähler.

In einer Testphase haben wir unseren KI-basierten Geschichtengenerator in die Kinderzimmer von 2000 Nutzerinnen und Nutzern in Deutschland und 1000 in Großbritannien gebracht – mit überwältigend positivem Feedback. Mit unserem innovativen Tool können Familien spielerisch individuelle Geschichten erstellen und die passende Audiodatei direkt auf der Toniebox anhören. Kinder und Eltern waren begeistert von den generierten Geschichten mit ihren eigenen Namen als Helden. Die Familien berichteten auch, dass ihre Kinder sehr kreativ geworden sind und ihr Verständnis für Künstliche Intelligenz gestiegen ist.

Technologie kann die Kreativität fördern

KI hält bereits Einzug in die Kinderzimmer und bietet spannende Möglichkeiten, die Welt der Kleinen zu bereichern. Unsere Mission, Kindern einen niedrigschwelligen, verantwortungsvollen und kindgerechten Zugang zu Technik zu ermöglichen und einen bewussten Umgang mit KI zu fördern, wurde mit dem KI-Geschichtenerzähler eindrucksvoll bestätigt. Kinder und ihre Eltern erleben KI als Werkzeug, das ihre kreativen Ideen unterstützt und bereichert. Das Projekt zeigt, dass Technologie nicht nur funktional und nützlich sein kann, sondern auch Spaß macht und Kreativität fördert.

In der Diskussion über KI und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft haben wir vielleicht den Spaß und die Experimentierfreude verloren, die eigentlich den Kern des kindlichen Lernens ausmachen. Vielleicht gibt es zu wenig Foren, in denen Kinder und Erwachsene KI hautnah erleben und damit experimentieren können. Mit spielerischen und kreativen Anwendungen wie unserem KI-Geschichtenerzähler können wir Kindern die Angst vor der Technik nehmen und sie ermutigen, neugierig und experimentierfreudig zu bleiben. Wir bei Tonies setzen uns dafür ein, solche Erlebnisse zu schaffen und Technologie so zu präsentieren, dass sie Spaß macht und zum Mitmachen einlädt.