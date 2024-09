Jesko Thron ist neuer Mymuesli-Chef

Jesko Thron, bisheriger Geschäftsführer und CMO von Katjes Greenfood, ist neuer Vorstandsvorsitzender und CEO von Mymuesli. Das teilte der Anbieter von Bio-Müslis mit Sitz in Passau am Dienstagabend in einer Pressemitteilung und auf LinkedIn mit.

Hinter der Neubesetzung stehe eine Neuausrichtung im Aufsichtsrats und im Vorstandsteam nach der mehrheitlichen Übernahme der Anteile an Mymuesli durch das Familienunternehmen Katjes Greenfood aus Düsseldorf. Dabei werde auf ein ausgeglichenes Verhältnis von Stabilität und neuen Impulsen gesetzt, heißt es weiter. Im Aufsichtsrates unter Vorsitz von Tobias Bachmüller (Managing Shareholder der Katjes Gruppe) übernehmen die Mymuesli-Gründer Philipp Kraiss und Hubertus Bessau künftig zwei der vier Sitze.

Der neue operative Verantwortliche Thron werde seine Expertise insbesondere im Absatz und Branding einbringen. Markus Laub bleibt dem Unternehmen weiterhin in seiner Funktion als COO im Vorstand erhalten. Ab dem 1. Oktober wird Philipp Kögler, bisher ebenfalls bei Katjes Greenfood tätig, das Finanzressort von Mymuesli verantworten. Franky Das, aktuell CFO und Interim-CEO, wird das Unternehmen nach erfolgreicher Umsetzung der Mehrheitsbeteiligung von Katjes Greenfood auf eigenen Wunsch verlassen.