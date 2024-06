Innovatives Sportmarketing mit Erlebnisfaktor 

Auf dem Marken-Award-Event vergangene Woche haben Marketingverantwortliche dem Publikum ihre Best Cases vorgestellt. Fünf von ihnen teilen ihre Insights auch in unserer Gastbeitragsserie. Heute: Jennifer Treiber-Ruckenbrod von BMW Deutschland.

Hochkarätige Sport-Events begeistern Fans mit emotionalen Momenten. Leidenschaftliche Athleten motivieren und inspirieren die Zuschauer*innen. Für mich bietet daher kaum ein anderer Marketingbereich so viele Potenziale, Zielgruppen mit Innovationen, technologischen Spitzenleistungen und nachhaltigem Engagement zu erreichen.

Sport gelingt etwas, das kaum ein anderer Lebensbereich schafft: Er feiert die Vielfalt und baut Brücken zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft und Kulturen. Und ist dabei eine Sprache, die jeder versteht. Das Sportengagement der BMW Group reicht einmal um den Globus und verbindet vielfältige Sportarten miteinander. Mit dem FC Bayern Basketball unterstützen wir den sechsmaligen und aktuellen Deutschen Meister und amtierenden Deutschen Pokalsieger.

Für die seit Juli 2023 bestehende Partnerschaft haben wir uns vier Ziele in der Zusammenarbeit gesetzt: sportlicher Erfolg, nachhaltige Mobilität, gesellschaftliches Engagement und ein Premium-Erlebnis für die Zuschauer*innen in der Heimspielstätte BMW Park.

Mitreißende Innovationen für mehr Spielfreude

Echte Innovation geht immer über Technologie hinaus. Sie bewegt etwas in Menschen: Begeisterung, Staunen, Freude. Darum setzt BMW als Gastgeber für ausgewählte Spiele des FC Bayern Basketball auf Innovation für mehr Spielfreude. Bei den Fans, der Community und für den Sport selbst.

Die Saison 2023/24 haben wir mit einer Weltpremiere eröffnet und das erste Ligaspiel auf einem innovativen LED-Spielfeldboden ausgetragen. Darauf zu sehen: eine einzigartige Spieleröffnung mit einem BMW iX1 als 3D Modell, vollflächige Animationen, Grafiken und Echtzeitdaten vom Spiel – und eine eindrucksvolle Halbzeit-Präsentation mit verschiedenen Elementen aus Show und Musik. Damit wurde ein neues Spielerlebnis für die Zuschauer*innen geschaffen und die Marke BMW als Absender prominent in Szene gesetzt. Die hohe mediale Resonanz auf diese spektakuläre Spielfeldgestaltung bestätigt unser Investment in innovative Marketingansätze. Sogar die Macher der NBA wurden durch diesen Einsatz inspiriert und haben zu Beginn des Jahres erstmalig einen bespielbaren LED-Boden eingesetzt.

Auch abseits des Spielfeldes bieten wir den Fans in der digitalen Erlebniswelt im BMW Park viele weitere Interaktionen. Zum Beispiel die Presenter Box, in der man ein Selfie mit den Bayernstars in der virtuellen Fotobox machen kann. Oder der Car Configurator, an dem man seinen Lieblings-BMW mit Branding versehen, zusammenstellen und diesen in der digitalen Halle vorfahren lassen kann. Die neue Sponsoring-Plattform FC Bayern München Basketball bietet zudem einen idealen Zugang für das Employer Branding. Die vornehmlich jüngere Zielgruppe kann sich im Rahmen bestimmter Spiele im BMW Park am speziell dafür integrierten Stand und über die eingespielten Clips in den Spielpausen über den Arbeitgeber BMW informieren.

Durch regionale Events wie Secret Partys, DJ-Events mit dem Künstler Chelo, dem Floating Basketball Court auf dem Olympiasee oder einem Streetball-Turnier mit lokalen Spielerstars schaffen wir einzigartige Erlebnisse für die Community. Mit diesen zeitgemäßen Ideen aktivieren wir insbesondere junge Menschen und begeistern sie nachhaltig für die Markenwerte von BMW.

Partnerschaft und soziales Engagement

BMW München und der FC Bayern Basketball engagieren sich auch außerhalb des Spielfeldes und übernehmen durch soziale Projekte in der Metropolregion München gemeinsam Verantwortung. Mit Beginn der Saison startete die Initiative “Dunks for Tomorrow”, bei der BMW pro Dunk, den der FC Bayern Basketball wettbewerbsübergreifend im heimischen BMW Park erzielt, 1000 Euro an den SOS-Kinderdorf e.V. spendet. Das Projekt unterstützt Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Familien über verschiedene Bildungsprojekte auf ihrem Werdegang.

In 43 Heimspielen erzielte das Team um Center Serge Ibaka sensationelle 141 Dunks. Damit spendet BMW nun 141.000 Euro an den SOS-Kinderdorf e.V.. Mit eindrucksvollen 37 Treffern im Jahresverlauf war es Star-Center Serge Ibaka, der die meisten Dunks aller Spieler beisteuerte.

Bei unserem Engagement für den FC Bayern Basketball steht die Verbindung zwischen Sport, urbaner Szene und einzigartigem Erlebnis für die Fans im Fokus. “We Power Joy. Together“ – das ist unser Versprechen an unsere Community. Durch die gezielten regionalen Aktivierungen stärken wir die Wahrnehmung der Marke BMW und bringen junge Menschen frühzeitig und auf innovative Art und Weise mit der Marke in Berührung.