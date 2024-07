Sebastian Goldt ist neuer CMO bei InnoGames

Sebastian Goldt ist ab sofort Chief Marketing Officer bei InnoGames. Wie aus einer Mitteilung des Spieleentwicklers hervorgeht, wird er aus seiner bisherigen Position als Director of Growth heraus befördert. Damit folgt er auf Felix Janzen.

Als neuer CMO übernimmt Sebastian Goldt die Verantwortung für sämtliche Marketingaktivitäten und soll sicherstellen, dass InnoGames seine Position unter den deutschen Spieleschmieden ausbaut. Goldt berichtet direkt an CEO und Mitgründer Hendrik Klindworth.

Neuer CMO seit 2012 bei InnoGames

Sebastian Goldt ist bereits seit 2012 beim Spieleentwickler tätig. Nach einem Abschluss als Master of Science in Industrial Engineering an der Fachhochschule Wedel zog es ihn zunächst in eine Position als Projektmanager Informationsmanagement bei der in Hamburg ansässigen RETC. Etwa zwei Jahre später wechselte er als Product Marketing Manager zu InnoGames. Hier stieg er nach und nach zum Head of Performance Ad Networks, Marketing Director Business Development & Performance Channels und schließlich zum Director of Growth auf.



InnoGames ist ein deutscher Entwickler von Mobile- und Browsergames. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg wurde 2007 gegründet und gehört heute zur Modern Times Group (MTG). Nach eigenen Angaben beschäftigt InnoGames mehr als 350 Mitarbeiter*innen aus über 40 Nationen.