Impulse zur Circular Economy

Nachhaltig verreisen?

Die Tourismusbranche hat das Coronatief hinter sich gelassen und sieht zu Beginn der Reisesaison neuen Besucherrekorden entgegen. Worauf die Reisenden am meisten Wert legen, hat das Marktforschungsinstitut Civey untersucht. Im Prioritäten-Ranking steht der Preis an erster Stelle. Für 60 Prozent der Befragten zählt dieses Kriterium zu den wichtigsten bei der Reisebuchung. Dahinter folgen Komfort (50 Prozent), Lage (40 Prozent), Sicherheit (23 Prozent), Bewertungen und Stornierungsbedingungen (jeweils 22 Prozent). Abgeschlagen dagegen das Thema Nachhaltigkeit, was lediglich von 9 Prozent der Befragten genannt wird.

Klima vor Inflation und Krieg

Der Klimawandel (68 Prozent), die Lebenshaltungskosten (66 Prozent) und Krieg (56 Prozent) sind die drei Probleme, die europäische Verbraucher*innen aktuell am meisten bewegenden. Das ergab eine Befragung von Perspectus Global für Pro Carton unter 5000 Verbraucher*innen in fünf europäischen Ländern. In Italien (77 Prozent), Spanien (72 Prozent) und Frankreich (70 Prozent) nannten die Befragten den Klimawandel als wichtigstes Thema, während im Vereinigten Königreich die Lebenshaltungskosten als das gravierendste Problem bezeichnet wurden (75 Prozent). In Deutschland, mit einer Million Flüchtlinge aus der Ukraine im Land, ist der Krieg die Hauptsorge (66 Prozent).

(Miss)Trauen bei Green Claims

Konsument*innen zeigen sich gegenüber umweltbezogenen Werbeaussagen, den sogenannten Green Claims, zwiegespalten. Dass gerade so viele Marken mit Nachhaltigkeit werben, macht 67 Prozent der Bevölkerung laut einer aktuellen Utopia-Studie misstrauisch. Dennoch kaufen 55 Prozent lieber Produkte mit grünen Werbeversprechen als vergleichbare ohne.

Reifen aus Fischernetzen

Die Fahrradreifenmarke Schwalbe ist mit ihrem Modell „Green Marathon“ ein Vorreiter auf dem Weg zum geschlossenen Produktkreislauf. Schwalbe steigerte den Recyclinganteil zuletzt von 70 auf 80 Prozent. In dem Reifen werden unter anderem gebrauchte Reifen und ausrangierte Fischernetze aus Taiwan wiederverwertet.

Vor allem Junge üben Verzicht

Der Klimawandel hat nicht nur einen Einfluss auf Konsum-, sondern auch auf Ernährungsgewohnheiten. In Deutschland ernährt sich laut einer Acxioms-Studie bereits jede*r fünfte 20-29-Jährige vegan, vegetarisch oder flexitarisch. Zwei Drittel von ihnen sind Frauen.