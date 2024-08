Google zahlt Millionen an Medien in Kalifornien

Ein kalifornisches Gesetz sollte Internet-Konzerne zu Abgaben an regionale Medienunternehmen verpflichten. Stattdessen gibt es nun freiwillige Millionenzahlungen von Google.

Ein geplantes Gesetz in Kalifornien, das Internet-Konzernen zur finanziellen Unterstützung lokaler Medienunternehmen verpflichten sollte, wurde durch freiwillige Zahlungen von Google abgewendet. In den kommenden fünf Jahren sollen durch diese Vereinbarung fast 250 Millionen Dollar (ca. 224 Mio. Euro) in den Journalismus fließen, wie die kalifornische Abgeordnete Buffy Wicks bekanntgab, die das Gesetz initiiert hatte. Diese Mittel stammen nicht nur von Google, sondern auch vom Bundesstaat Kalifornien.

Das Gesetzesvorhaben orientierte sich an ähnlichen Regelungen in Kanada und Australien, die darauf abzielen, regionale Medien zu stärken, die aufgrund