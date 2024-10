Gelassen bleiben, aber schnell! 

Die Zeiten sind schnelllebig geworden: Nach der kurzen Zeitspanne, in der Sie diesen Text bis zum Ende lesen werden (Lesezeit: drei Minuten), haben KI-generierte Influencer*innen keine Relevanz und Lobby mehr, ist der nächste Shitstorm zu einer anderen Personal Brand weitergezogen und so manche Trending Topics sind längst Geschichte.

Die Zeit rast. Nach der Bilanzpressekonferenz ist vor der Weltleitmesse. Im Herbst gehen die Uhren gefühlt noch schneller, das Jahresende naht. Die Gleichzeitigkeit von Themen, Krisen, Trends, Ansprüchen von Stakeholdern und eigenen Sorgen und Zweifeln zieht sich durch den Alltag von Führungskräften. Wer da gelassen bleibt, gewinnt Zeit. Und kommt meist schneller ans Ziel.

Breaking News: „Immer ist überall etwas los“

Always on. Twentyforseven. Termine. Dauercalls. Reizüberflutung. Mails checken. Brainstormen. Welt retten. Same Day Delivery. Mut zur Lücke, aber kein Slot frei im Kalender. Location für das Offsite? Business Lunch. Fokusarbeit. Shitstorm. Mitarbeitergespräch. Breaking News. Krisen. Sorgen. Zweifel. Ein Buch lesen? Notifications und Kamera ausstellen. Mikro muten. Roman oder Sachbuch? Rauszoomen. Scharf stellen. Kuchen backen. Oder doch kaufen? Und was steht nochmal morgen an?

Mit den Reizen und der Informationsflut sinkt die Aufmerksamkeitsspanne nicht nur bei Mitarbeitenden, Kund*innen und Follower*innen, sondern bei der Gesellschaft insgesamt. Die Zeitspanne, in der die Gesellschaft ihre Aufmerksamkeit einem Thema widmet, wird immer kürzer. Das zeigte ein Forscherteam unter anderem der TU Berlin und des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung. Die Studie untermauert die These einer „sozialen Beschleunigung“. Sicher ist sie selbst längst von neueren Ergebnissen rechts überholt worden.

Gelassene Führungskräfte machen den Unterschied

Was können Entscheider*innen tun, um sich und ihr Team resilienter durch die komplizierte Welt zu führen? Wie bewahren sie in der schnelllebigen Welt die Ruhe, um kluge Entscheidungen zu treffen? Drei Empfehlungen für Führungskräfte: 1. Bleiben Sie ruhig! 2. Bleiben Sie gelassen! 3. Bleiben Sie Vorbild!

Gelassenheit steht Führungskräften gut zu Gesicht. Gelassenheit steckt an, bringt Ruhe in die Organisation und ist ein Hebel für Resilienz. Besonnene Leader mit einer Portion Gelassenheit führen ihre Mannschaft erfolgreicher ans Ziel.

Der gelassene CEO als Vorbild für seine Mannschaft? Das gilt gerade in schnelllebigen Zeiten mit komplexen Ökosystemen, turbulenten Märkten und ungewisser Zukunft. Denn die Geschwindigkeit der Welt wird bis auf Weiteres niemand drosseln. Ein Tempolimit ist nicht in Sicht.