Florian Kraft wird neuer Marken- und Deutschland-Chef bei Renault

Zum 19. August 2024 übernimmt Florian Kraft die Rolle des Managing Director der Marke Renault und die Länderleitung des französischen Autoherstellers in Deutschland, teilte das Unternehmen am Montag mit. Zu seinen Aufgaben werde es gehören, den Strategieplan „Renaulution“ weiter umzusetzen und die Einführung neuer Modellreihen auf dem deutschen Markt zu koordinieren. Er berichtet an Ivan Segal, Vice President Global Sales & Operations Renault Brand.

Kraft hat die doppelte deutsch-französische Staatsbürgerschaft, ist ausgebildeter Ingenieur und spricht fließend vier Sprachen: Französisch, Deutsch, Englisch und Russisch. Er ist seit 2016 in die Automobilbranche, wo er zunächst mehrere internationale Führungspositionen in den Abteilungen Finanzen, Vertrieb und Marketing von Nissan innehatte. Anschließend war er Direktor der Marke Peugeot in Deutschland und zuletzt Managing Director für alle Marken der Stellantis-Gruppe in der Region Belgien-Luxemburg.