Empfehlungen von Tobias Lammert (WDR)

ARD-Mediathek: 100 Jahre Radio

Klar, dass mich dieses Thema begeistert. Diese spannende Dokumentation von ARD History erinnert mich auch an meine Zeit als aktiver Radiomacher und Nachrichtenredakteur. Unter anderem an meinen Einsatz am Mikrofon am 11. September 2001, als ich on air die Eilmeldungen aus New York zu verarbeiten hatte. Es ist absolut faszinierend, wie sich das Medium im Laufe der Jahre weiterentwickelt hat und dies auch künftig tun wird – dank KI.

Werbespot: Elten Sicherheitsschuhe

Elten ist ein mittelständisches Unternehmen, das Sicherheits- und Arbeitsschuhe herstellt. Sänger Micki Krause sorgt mit seinem speziellen Werbesong für den Ohrwurm: „Ob im Garten, beim Angeln oder Zelten – an meine Füße lass’ ich Schuhe nur von Elten“. Da sage ich nur: Geht ins Ohr, bleibt im Kopf.

Podcast: Handelsblatt Disrupt

Unglaublich interessanter Podcast mit Host Sebastian Matthes, dem ich nicht nur sehr gerne zuhöre, sondern dem ich seine unbändige Neugier auf all die Entwicklungen, die uns auch im Medienbereich umgeben, absolut abnehme. Er will wirklich verstehen, was seine Gäste ihm erzählen, und ich mit ihm.

Streaming: Lupin mischt Paris auf

Die Serie „Lupin“ auf Netflix ist ein echter Knaller und ein Muss für alle, die auf Heist-Geschichten mit einer ordentlichen Portion französischen Flairs stehen. Omar Sy überzeugt als charmanter Meisterdieb Assane Diop, der auf clevere und coole Art die reichen Bewohner von Paris aufmischt und dabei ganz nebenbei noch wichtige Themen wie Rassismus und soziale Gerechtigkeit anspricht. Die Serie bietet einen erstklassigen Mix aus Spannung, Humor und Tiefgang, und mit der vor kurzem gestarteten dritten Staffel wird es garantiert nicht langweilig.