Dmexco 2024: Unsere Highlights an Tag 1

Das "Who-ist-Who" des Digitalmarketings trifft sich am 18. und 19. September in Köln zur Dmexco 2024. Die Besucher*innen erwartet ein reichhaltiges Programm. Das sollten Sie nicht verpassen!

Die Zahlen sprechen für sich: Die Dmexco 2024 präsentiert 850 Speaker*innen auf 14 Bühnen, mehr als 200 Stunden Programm sowie rund 650 Aussteller und Partner. Alles dreht sich um die neuesten Trends und Innovationen im digitalen Marketing.

Das sind unsere Empfehlungen für den ersten Veranstaltungstag (Mittwoch):

KI made in Germany

11.00 – 11.40 Uhr, Tech Stage

In dieser Diskussion geht es darum, wie Deutschland und Europa im internationalen KI-Wettlauf aufholen können. Denn während hierzulande reguliert und damit Risiken vorgebeugt wird (Stichwort: AI Act), sind die USA und China in der KI-Entwicklung weit voraus. Warum nicht parallel zum europäischen „Green Deal“ eine Art „AI Deal“ auf den Weg bringen?



Teilnehmer*innen: Luca Caracciolo (Yeebase Media), Antonio Krüger (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz), Elisabeth L’Orange (Oxolo), Christoph Poetsch (Tüv AI.Lab)

Trends im E-Commerce

11.50 – 12.30 Uhr, E-Commerce Stage

Wie in anderen Branchen spürt auch der E-Commerce-Markt weiterhin die Auswirkungen der aktuellen wirtschaftlichen Abschwächung. Gleichzeitig verändert sich der Markt und bietet neue Chancen und Herausforderungen: Günstige Anbieter aus Asien bedienen preisbewusste Kunden mit dynamischen Preisstrategien und einer starken Medienpräsenz. Und technologische Innovationen erreichen ein Publikum weit über die Gen Z hinaus, indem sie die Touchpoints vervielfachen. In diesem Panel geht es um den Wandel in der Branche und darum, wie Disruption den Markt formen wird und welche kleinen Veränderungen große Auswirkungen haben können.

Teilnehmer*innen: Philipp Andrée (Douglas), Linda Hoffmann (Shopify), Livia Mitschke-Collande (Google Germany), Artjem Weissbeck (Kapten & Son), Ian Jindal (RetailX)

Barrierefreiheit durch KI und Empathie

12.50 – 13.10 Uhr, Agencies Stage

In diesem Vortrag von Marco Zingler, Managing Partner bei Denkwerk, erfahren die Zuhörer*innen, wie Künstliche Intelligenz als Katalysator für soziale Innovationen wirken kann. Der Referent stellt mit A11y-AI ein Tool vor, das einen Barrierefreiheitstest für Websites und Shops aus der Perspektive von Betroffenen in natürlicher Sprache generiert. Das Feedback zu den Problemen bei der Nutzung von Internetseiten durch konkrete Personas mit Einschränkungen schafft Verständnis und Empathie und ist überzeugender als technische Reports oder Regeln. Das Tool steht kostenfrei für alle Nutzer*innen zur Verfügung.

WTF Influencer Marketing

13.15 – 13.45 Uhr, Collective Stage

Mit „Insights from the Pioneers of Tomorrow“ ist dieses Panel überschrieben. Es stellt die These auf: „Alles verändert sich“. Und stellt sie gleichzeitig in Frage: „Oder tut es das gar nicht?“

Teilnehmer*innen: Alina Ludwig (All In), Adil Sbai (WeCreate), Thorsten Flügel (KoRo), Anne Gerhards (Odaline), Anja Kaufhold-Hanke (Intermate)

Retail Media

15.20 – 16.10 Uhr, Media Stage

„Das Wunderkind kommt ins Erwachsenenalter“, ist der Titel dieses Panels zum Thema Retail Media. Es beleuchtet den aktuellen Stand des Retail-Media-Marketings und hinterfragt, ob alle Erwartungen der vergangenen zwölf Monate erfüllt wurden. Branchenexpert*innen analysieren Entwicklungen, Trends und Herausforderungen, die den Markt prägen. Der Fokus liegt auf der Bewertung der Wirksamkeit neuer Strategien und Technologien sowie der Identifizierung von Bereichen, in denen ehrgeizige Erwartungen möglicherweise noch erfüllt werden müssen.

Teilnehmer*innen: Susanne Demmerling (Nestlé Deutschland), Patricia Grundmann (Obi Group), Sabine Jünger (Otto), Christian Raveaux (Rewe), Nikolaus Röttger (Future Story, Moderator)

In eigener Sache: Third-Party-Cookies

16.10 – 16.50 Uhr, Tech Stage

Eine Diskussion über die Zukunft der Werbeindustrie und des AdTech-Marktes, moderiert von absatzwirtschaft-Chefredakteurin Christa Müller.

Der Branchenführer Google hält vorerst an Cookies fest. Während in der Vergangenheit viel über Alternativen und eine Zukunft ohne Cookies philosophiert wurde, ist nun klar, dass Drittanbieter-Cookies ein wichtiges Werkzeug für die Werbeindustrie sind und bleiben. Doch waren alle Diskussionen der letzten Jahre umsonst? Und inwieweit sind alternative Tools und Methoden entstanden, die zusammen ein genaueres Bild der Nutzer*innen zeichnen? Die Runde bewertet die aktuelle Situation mit führenden Expert*innen neu und diskutiert die Zukunft der Online-Datensammlung.

Teilnehmer*innen: Jens Depenau (GroupM), Lori Goode (Index Exchange), Liesbeth Mack-de Boer (Outbrain), Patrick Stoltze (Integral Ad Science), Christa Müller (absatzwirtschaft)