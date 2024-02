5 Fragen, die du deiner Agentur stellen solltest

Wenn man mit einer neuen Agentur zusammenarbeiten will, sollte man sicherstellen, dass auch die Basis stimmt. Das kann bereits mit fünf einfachen Fragen gelingen.

Die Zusammenarbeit mit einer neuen Agentur kann aufregend sein, im positiven wie im negativen. Im schlimmsten Fall stellt sich erst zu spät heraus, dass sie nicht den eigenen Erwartungen entspricht oder dass es auf zwischenmenschlicher Ebene nicht passt. Daher sollte möglichst schon in den Vorgesprächen zweifelsfrei geklärt werden, ob die Agentur zum eigenen Unternehmen passt oder ob es notwendig ist, die Suche fortzusetzen.

Ein paar einfache Fragen können helfen, zu erkennen, ob eine Zusammenarbeit für beide Seiten lohnenswert ist. Die beiden Onlineportale Björn Tantau und marketing.ch schlagen eine Vielzahl von Fragen vor, die man seiner künftigen Agentur stellen sollte. Wir haben eine Auswahl getroffen.

Frage 1: Auf welches Projekt aus der Vergangenheit sind Sie besonders stolz?

Durch diese Frage kann eine Agentur ihre Arbeit konkretisieren und ein herausragendes Projekt aus der Vergangenheit vorstellen. Gleichzeitig lässt sich somit feststellen, ob klare Prioritäten gesetzt werden, da möglicherweise nur ein bestimmtes Projekt präsentiert wird. Auf diese Weise lassen sich auch Einblicke in die Werte und Arbeitsmethoden der Agentur gewinnen.

Frage 2: Wie wird bei Ihnen gearbeitet?

Ebenso kann die Frage nach den internen Arbeitsweisen weitere Erkenntnisse liefern. Beispielsweise lässt sich somit herausfinden, wie die Struktur innerhalb des Teams der Agentur gestaltet ist und ob eine effektive und harmonische Zusammenarbeit besteht. Schließlich ist die interne Kooperation entscheidend für den Erfolg von Projekten.

Frage 3: Auf welche Art machen sich ihre Mitarbeiter*innen mit meinem Geschäftsbereich vertraut?

Mit dieser Frage lässt sich herausfinden, ob die Agentur mit Texten arbeitet, die auf das eigene Unternehmen zugeschnitten sind. Es gibt nichts Schlimmeres, als dass der Content nicht richtig zum oder dem ausgewählten Thema passt.

Frage 4: Wie gehen Sie mit schwierigen Kunden um?

Auch diese Frage kann sehr viel Aufschluss geben. Sie richtet den Fokus eher auf potenziell problematische Aspekte: Die Zusammenarbeit mit Kunden, die möglicherweise schwierig sind, stets neue Spezialanforderungen stellen oder nie ganz zufrieden sind. Die Art und Weise, wie die Agentur mit solchen Herausforderungen umgeht, gibt dabei viel Aufschluss über ihre Professionalität. Im besten Fall lässt sich somit auch herausfinden, was die Agentur überhaupt unter „schwierige Kunden“ versteht und wie sie mit eben solchen umgeht.

Frage 5: Was gefällt Ihnen selbst an Ihrer Agentur am besten?

Welche Inspiration haben die Mitarbeiter*innen, genau in dieser Agentur zu arbeiten? Wie gestaltet sich die Unternehmenskultur innerhalb der Agentur und welche Werte spielen eine besonders wichtige Rolle? Mit solchen Fragen lässt sich herausfinden, ob die Werte und Ansprüche des eigenen Unternehmens mit denen der Agentur übereinstimmen und somit eine erfolgreiche Zusammenarbeit möglich ist. Wenn die Mitarbeiter*innen über ihre individuellen Motivationen sprechen, lässt sich durch solche Fragen gleichzeitig ein Eindruck von der allgemeinen Atmosphäre in der Agentur gewinnen.