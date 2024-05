Das sind die Sponsoren der Fußball-EM 2024

Am 14. Juni startet die Fußball-Europameisterschaft. In einer 3-teiligen Serie stellen wir die acht deutschen Sponsoren des Turniers und ihre Aktivitäten vor. Heute: Teil 3 mit der Deutschen Bahn und Lidl.

Die Fußball-EM 2024 (14. Juni bis 14. Juli) wird von acht deutschen Unternehmen offiziell gesponsert: Adidas, Lidl und Engelbert Strauss zählen zu den sogenannten offiziellen weltweiten Sponsoren; Bitburger, Deutsche Bahn und Deutsche Telekom sowie Ergo und Wiesenhof sind die fünf sogenannten offiziellen lokalen Sponsoren.

In einer 3-teiligen Serie geben wir einen Überblick über das Sponsoring der einzelnen Unternehmen. Heute Teil 3 mit der Deutschen Bahn und Lidl.

Deutsche Bahn

Am 22. April hat die Deutsche Bahn gemeinsam mit ihrem Agenturpartner Ogilvy die EM-Kampagne mit dem Claim „Ein Team. Fürs Klima.“ gestartet. Im Kampagnenspot machen sich Fans aus den teilnehmenden Nationen auf den Weg, um mit der Bahn klimafreundlich nach Deutschland zu kommen. Alle sind ein Team fürs Klima – und das zeigen sie auch: Denn die Fans sind nicht nur in ihren Landesfarben geschminkt, sie tragen zusätzlich auch einen grünen Streifen fürs Klima im Gesicht.

Während des Turniers stehen mehr als 400 Züge bereit. Sie sollen es ermöglichen, den Besucher*innen an jedem Spieltag rund 10.000 zusätzliche Sitzplätze anzubieten. Laut der DB werden zudem jeden Tag 14 EM-Sonderzüge unterwegs sein.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Eine Neuinterpretation der wohl populärsten Fußballhymne „You’ll never walk alone“.

Anlässlich des sportlichen Großevents gibt es spezielle EM-Sonderangebote des Personenfernverkehrs. Schon jetzt haben sich laut Bahn-Angaben mehr als 50.000 Karten-Inhaber*innen für die Spiele das spezielle DB-Fan-Ticket gesichert. Auch rabattierte Fan-Interrail-Pässe für die Nutzung aus 32 Ländern sind im Angebot und würden von den europäischen Fans sehr gut angenommen werden, heißt es beim Verkehrsunternehmen.

Auf Social Media können sich die Kund*innen der Deutschen Bahn während der EM ebenfalls auf informative und unterhaltsame Formate freuen. Schon vor Turnierbeginn fand auf Instagram eine Abstimmung statt, auf der über den Taufnahmen eines für die EM umgestalteten ICE 4 votiert werden konnte. Die Community hat entschieden: Der EM-ICE wird „Fan-Hauptstadt Hamburg“ heißen. Zur Wahl standen alle zehn Host Citys. Seit dem 30. April ist der EM-ICE als rollender Botschafter für den Fußball-Sommer auf der Schiene unterwegs.

Lidl

Lidl möchte mit dem Turnier in diesem Sommer feiern, was Familien am meisten brauchen: “gemeinsame Quality Time”. Das Unternehmen startet seine Kampagne mit dem Gewinnspiel zur Vergabe der Plätze für das „Lidl Kids Team“. Damit sollen mehr als 1100 Kinder aus allen Lidl-Ländern in Europa die Chance bekommen, ein offizielles Einlaufkind bei der UEFA EURO 2024 zu werden und zusammen mit den Spielern das Spielfeld zu betreten.

Zudem wird Lidl in den UEFA-Fanzones der meisten Austragungsorte vertreten sein – mit Aktionen für die Fans vor Ort. Außerdem verlost der Discounter seit dem 22. April mehr als 10.000 Tickets allein in Deutschland an Kund*innen über die App „Lidl Plus“, die auch zentraler Kanal der UEFA EURO 2024 Kampagne sein wird.

Mit seiner Reichweite will das Unternehmen nach eigenen Angaben die UEFA EURO 2024 für möglichst viele Menschen zugänglich machen und den Sport und die Fans näher zusammenbringen, ganz nach dem Motto: „Fußball ist für alle – wie unsere Produkte auch“. Gleichzeitig will Lidl seine Kund*innen durch das Sportsponsoring auf die Bedeutung von Bewegung und bewusster Ernährung als Teil einer gesunden Lebensweise aufmerksam machen.