Das sind die Sponsoren der Fußball-EM 2024

Am 14. Juni startet die Fußball-Europameisterschaft. In einer 3-teiligen Serie stellen wir die acht deutschen Sponsoren des Turniers und ihre Aktivitäten vor. Heute: Teil 2 mit Bitburger, Ergo und Wiesenhof.

Die Fußball-EM 2024 (14. Juni bis 14. Juli) wird von acht deutschen Unternehmen offiziell gesponsert: Adidas, Lidl und Engelbert Strauss zählen zu den sogenannten offiziellen weltweiten Sponsoren; Bitburger, Deutsche Bahn und Deutsche Telekom sowie Ergo und Wiesenhof sind die fünf sogenannten offiziellen lokalen Sponsoren.

In einer 3-teiligen Serie geben wir einen Überblick über das Sponsoring der einzelnen Unternehmen. Heute Teil 2 mit Bitburger, Ergo und Wiesenhof.

Bitburger

Bitburger ist offizieller nationaler Bierpartner der Europameisterschaft und erstmals Sponsor einer UEFA EURO. Dem Unternehmen sind dabei die Erlebbarkeit der Marke in den Stadien und Fanzones, in der Gastronomie oder auch im privaten Umfeld wichtig. Das soll auch im Mittelpunkt der Marketingmaßnahmen stehen. Parallel dazu startet Bitburger eine seiner größten je umgesetzten Kampagnen, welche alle relevanten Mediakanäle von TV über Social Media und Influencer bis hin zu Print umfasst.

Eine zentrale Rolle dabei spielt das Thema Gastfreundschaft, mit allem, was dazu gehört: Vorfreude, Mitfiebern und gemeinsames Essen. Bereits Anfang März ist die Kronkorkenaktion gestartet, bei der in Gastronomie und Handel über zehn Millionen Gewinne verlost werden, darunter Erlebnisreisen zum Finale und zahlreiche Tickets für alle Spiele. Den Erfolg seiner Aktionen wird Bitburger anhand von Mehrabsätzen während des vierwöchigen Turniers messen. Daneben will sich die Marke selbst wieder stärker als in den vergangenen Jahren emotional aufladen.

Ergo

Die Ergo ist offizieller nationaler Versicherungspartner der UEFA EURO 2024 und Presenting Partner des turniereigenen Volunteer-Programms. Die Volunteers heißen die Fans und Gäste der Teilnehmernationen – und darüber hinaus – in den zehn Host Citys willkommen, helfen und unterstützen. Ergo setzt bei seinem Sponsoring gezielt auf Vorfreude und Begeisterung für die kommende Heim-EM. Der Titel der breit angelegten Kampagne, die vor kurzem an den Start ging: „Wichtig ist, was uns vereint“. So wurden bereits im März die Spots mit der deutschen Nationalmannschaft live geschaltet. Die EM-Kampagne wird in den kommenden Wochen auf Social Media, Print-Beilagen und Werbepartnerschaften ausgeweitet.

Darüber hinaus hat das Unternehmen bereits im vergangenen Winter regionale Aktionen mit der Host City Düsseldorf umgesetzt. Es gab etwa eine Illumination des Ergo-Turms zur Gruppenauslosung oder jüngst die Gestaltung von 24 städtischen Bahnen – eine Bahn je teilnehmende Nation – im speziellen EURO-Design mit Fans, Flaggen und einem Willkommensgruß in der jeweiligen Landessprache.

Mit dem Sponsoring verfolgt die Ergo nach eigenen Angaben einerseits das Ziel, die eigene Marke im Heimatmarkt zu stärken. Als international agierendes Unternehmen will die Versicherung andererseits einen Beitrag dazu zu leisten, dass Deutschland seiner Gastgeberrolle gegenüber dem internationalen Publikum gerecht wird.

Wiesenhof

Im Zentrum des Sponsorings von Wiesenhof steht eine Ticketaktion: Das Unternehmen verlost rund 1000 Eintrittskarten an die Fans, davon etwa zwei Drittel über seine bisher größte On-Pack-Promotion, die auf allen Markenprodukten von Wiesenhof-, Bruzzler- und den pflanzenbasierten Green-Legend-Produkten zu finden ist. Seit Januar können so täglich zwei VIP-Tickets für das Sportevent gewonnen werden. Ergänzend dazu gibt es Kooperationen mit Handelspartnern und weitere Gewinnspiele und Verlosungen auf den Social-Media-Kanälen von Wiesenhof.

Neben der Ticketaktion wird das Unternehmen auch bei allen Spielen auf den LED-Banden in den Stadien zu sehen sein. Wiesenhof bezeichnet den Fußball als die Sportart mit der größten medialen Aufmerksamkeit, welche das gesamte Land begeistern kann. Diese Reichweite und Emotionalität will das Unternehmen für seine breite Produktpalette nutzen.

Seit dem 1. Januar 2024 sind auf allen Frischgeflügel-, Geflügelaufschnitt- und Geflügel-Wiener-Verpackungen von Wiesenhof Aktions-Etiketten mit Teilnahmecodes zu finden.

Besonders die Ticketaktion von Wiesenhof soll eine gute Verkaufsförderungsmaßnahme für die Produkte des Unternehmens werden. Den Erfolg der Aktionen misst Wiesenhof nach eigenen Angaben am Absatz während des Aktionszeitraums, also von Januar bis Ende Mai.