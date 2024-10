Das sind die beliebtesten Werbegeschenke

Mit dem passenden Werbegeschenk können sich Marken bei potenziellen Kund*innen beliebt machen und letztlich neue Käuferschichten erschließen. Was dabei am besten ankommt, untersucht eine aktuelle YouGov-Studie.

Ob Kugelschreiber, Gummibärchen oder Regenschirm mit Markenlogo: Die meisten Menschen mögen kostenlose Werbeartikel. Das bestätigt eine aktuelle Umfrage von YouGov für VistaPrint. Dabei geben 62 Prozent der Befragten an, sich über Werbegeschenke zu freuen. Sogar 81 Prozent der Befragten, die in der

Vergangenheit kostenlose Werbeartikel erhalten haben, nutzen diese Produkte ganz selbstverständlich

im Alltag.

Unternehmen und Marken haben mit Werbegeschenken ein sehr effektives und kostengünstiges Mittel

zur Hand, um die Markenbekanntheit und Kundenbindung zu steigern: So erinnern sich der Umfrage zufolge 76 Prozent der Befragten an den Absender eines Werbegeschenks. 71 Prozent geben sogar an, dass Werbegeschenke ihre Markenwahrnehmung positiv beeinflussen. 42 Prozent der Befragten, die in der Vergangenheit kostenlose Werbeartikel erhalten haben, kauften anschließend Produkte derjenigen Marke, und 46 Prozent von ihnen haben die Marke weiterempfohlen.

Doch welche Werbeartikel sind am beliebtesten? Spoiler: Es sind nicht unbedingt die, die am meisten von den Marken an ihre Kund*innen verschenkt werden.

Ladegerät vor USB-Stick und Rucksack

Frage: Was wären die Werbeartikel, die Sie am liebsten bekommen würden? Drei Nennungen möglich. (© YouGov/VistaPrint)

Dagegen stammen die am häufigsten verschenkten Werbeartikel eher aus günstigeren Preiskategorien: Die beliebtesten Geschenkartikel aus Sicht der Werbetreibenden sind der klassische Kugelschreiber, gefolgt von Tragetasche, Notizblock und Süßigkeiten.

Frage: Welche kostenlosen Werbeartikel haben Sie in der Vergangenheit erhalten? Mehrfachnennungen möglich. (© YouGov/VistaPrint)

Werbeartikel von Love Brands besonders gefragt

Ist eine Marke in der Gunst ihrer Konsument*innen erstmal zur Love Brand aufgestiegen, kann sich das auf besondere Weise für sie bezahlt machen: So würden 52 Prozent der Befragten für einen Werbeartikel ihrer Lieblingsmarke sogar Geld ausgeben. Die Studienmacher nennen hier den Thermobecher des Coffeeshops um die Ecke oder das T-Shirt mit dem Logo des Fitnessstudios als Beispiele.

„Die positive Wirkung von Werbegeschenken auf Markenwahrnehmung und -befürwortung in

Deutschland ist wirklich beeindruckend“, sagt Sabine Leveiller, VP Marketing Europe bei VistaPrint. Das Unternehmen entwickelt und produziert selbst seit mehr als 20 Jahren Werbeartikel für Marken.