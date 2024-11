Clubcast: Wie MedTech und Bioökonomie die Zukunft prägen

In dieser Folge spricht Alicja Feltens mit CEO und Mitgründer von Biovox, Julian Lotz. Das Start-up hat sich auf nachhaltige, medizinische Kunststoffe spezialisiert. Gemeinsam werfen sie einen Blick hinter die Kulissen des Unternehmens, das sich in einem stark regulierten Markt bewegt und wollen wissen, wie man in einem B2B-Markt eine Marke auch unkonventionell aufbauen kann und dies in eine kreative Kommunikation übersetzt und dabei trotzdem den Spagat schafft zwischen Kreativität, Überraschung und Seriosität und Kompetenz.

Es geht um Fragen und Herausforderungen der Skalierung und Internationalisierung. Wie schafft man es, mit innovativen, nachhaltigen Lösungen in der Medizintechnik Fuß zu fassen? Warum ist es dringend notwendig, dass Lösungen in den Market kommen – in Serie und umfassend? Was ist der nächste Schritt in der Unternehmensentwicklung? Julian gibt Einblicke in ihre Anfänge und seine Learnings.

Themen aus dem Podcast

00:00 – Einführung: Vorstellung vom Start-Up BIOVOX, die Business Idee und Betätigungsfeld. Fokus auf nachhaltige Kunststoffe in der Medizintechnik

05:45 – Die Herausforderungen eines regulierten Marktes und der Wichtigkeit von Zertifikaten und Normen

12:30 – Prozessoptimierung und Skalierung: Von der Produktentwicklung zur Serienproduktion

17:50 – Fehler und Learnings: Warum frühes Testen und Fokussieren entscheidend sind

22:00 – Teamaufbau und Unternehmenskultur beim Scale-Up

28:10 – Internationalisierung und der Blick auf zukünftige Märkte wie USA, Japan und Europa

33:15 – Motivation und Vision: Warum unternehmerische Motivation der Schlüssel zum Erfolg ist

37:00 – Markenstrategie und Kommunikation: Wie sich das Unternehmen positioniert und kreative Ansätze nutzt

40:00 – Ausblick: Die nächsten Schritte und die Weiterentwicklung des Unternehmens. Neue Märkte. Neue Produkte.